Mit gestohlener EC-Karte Zigaretten gekauft

Eine Mindelheimerin parkte am vergangenen Donnerstag am frühen Nachmittag ihr Auto in der Sterzinger Straße und vergaß, das Auto abzusperren. Am Tag darauf stellte sie fest, dass die EC-Karte aus dem schwarzen VW Golf entwendet wurde. Die Karte wurde später in der Mindel bei der Musikschule gefunden. Zwischenzeitlich wurden jedoch mehrere Abbuchungen an einem Zigarettenautomaten getätigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 140 Euro. Gesucht werden jetzt Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Die Polizei Mindelheim ist unter der Telefonnummer 08261/76850 zu erreichen. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis