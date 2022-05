Mit Video: Flotte Fahrt mit der neuen Rikscha durch Mindelheim

Die Malteser in Mindelheim wollen mit einer Rikscha Menschen zusammenbringen. Wir sind schon mal mitgefahren - und nehmen Sie in unserem Video mit.

Sich vor der Haustür kostenlos abholen lassen und direkt dahin gefahren werden, wo man hinwill. Und das auch noch abgasfrei und „open Air“: Das ist jetzt möglich mit der neuen Rikscha der Malteser. Profitieren sollen davon vor allem alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die nicht mehr mobil sind. Wer die Rikscha nutzen will, kann einfach unter der Telefonnummer 08261/6122 einen Termin vereinbaren.

Vorher suchen die Malteser aber noch ehrenamtliche Fahrer für das besondere Gefährt mit Elektroantrieb – es wird also nicht zu anstrengend.

Rikscha-Fahrer und Fahrgäste sollen sich kennenlernen

„Vor allem geht es darum, alte Menschen vor Einsamkeit zu bewahren“, sagte Elfriede Holzmann, Geschäftsführerin der Malteser Mindelheim. Ziele gibt es viele: Egal ob zum Eisessen, auf den Wochenmarkt, zur Bank, ins Café oder einfach dahin, wo man schon lange mal wieder hin wollte. Die Rikscha wurde mit Spendengeldern finanziert, die Malteser in Augsburg und Memmingen nutzen auch schon so ein Gefährt. „Fahrer und Fahrgäste sollen sich auch kennenlernen. Wenn sie sich verstehen, kann man sich im Idealfall gleich für die nächste Fahrt verabreden“, erläutert Elfriede Holzmann.

Zum ersten Mal vorgestellt wurde die Rikscha kürzlich auf dem Mindelheimer Wochenmarkt, Fahrer war Ulrich Sirch, ehrenamtlicher Helfer bei den Maltesern. Es fanden sich einige Interessierte für eine Probefahrt übers etwas holperige Pflaster des Marienplatzes und es war für alle ein umweltfreundlicher und kostenloser Spaß.

Das Video wurde als Fahrgast in der neuen Rikscha der Mindeheimer Malteser aufgenommen. Der Weg zum Wochenmarkt verlief ein bisschen hoppelig, wegen des Kopfsteinpflasters in der Mindelheimer Innenstadt, aber es macht richtig Spaß und es geht ganz schön schnell voran! Video: Ulla Gutmann

Die Malteser stellen die Rikscha öffentlich vor

Im Rahmen der Unterallgäuer Gesundheitswoche präsentieren die Malteser ihre neue Rikscha am Freitag, 27. Mai, von 15 bis 18 Uhr im Malteser Haus am Zeppelinweg 13 in Mindelheim. Der Nachmittag steht unter dem Motto: „Mit der Malteser-Ausflugs-Rikscha der Einsamkeit davonradeln“. Es gibt Kaffee und Kuchen und um 15.30 Uhr steht ein Vortrag zum Thema „Alterseinsamkeit und ihre gesundheitlichen Auswirkungen“ auf dem Programm.

Auch für die kleinen Gäste ist etwas geboten: Von der Malteser-Jugend können Kinder sich eine Wunde schminken lassen und auch ein Einsatzwagen kann besichtigt werden.