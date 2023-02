Mitgliederausstellung des Kunstvereins: ein Fest für die Sinne

"Unterwegs" heißt das Motto der Mindelheimer Künstlerinnen und Künstler, die die ganze Vielfalt ihrer Werke im Forum zeigen.

Eine Schau voller schöner Reisegedanken, Ein- und Ausblicke in die Heimat, aber auch voller Wehmut ist die Mitgliederausstellung des Mindelheimer Kunstvereins, die unter dem Motto "Unterwegs" steht. Klaus Ruttmann, Vorsitzender des Vereins, griff eben diese Ambivalenz des Themas auf und verwies auf die existenzielle Bedeutung des Unterwegsseins und seine tiefe Verwurzelung in der Menschheitsgeschichte. Auch Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne sprach zur Vernissage der Ausstellung im Forum und begrüßte besondere Gäste: 14 Menschen aus der Ukraine, die erst einige Tage zuvor in Mindelheim angekommen waren – und so erhielt das Thema eine prägende Gleichzeitigkeit von Unterwegssein und Ankommen, von düsteren Abschieden und fröhlichem Zusammensein, von Flucht und Geborgenheit.

50 Künstler haben sich in 98 Werken mit dem Thema auseinandergesetzt. Wie stets repräsentieren sie die ganze künstlerische Bandbreite des Vereins: Von großformatigen, farbintensiven Bildern hin zu federleichten Aquarellen, von Fotografien hin zu Skulpturen. Thematisch überwogen die schönen Ansichten, die Werke zeigen Landschaften, Regenspaziergänge, Freundinnen in der Stadt, Segelboote auf dem Wasser oder an Land; zweimal interpretierten Künstlerinnen das Unterwegssein in einer Schwangerschaft: Rita Stadler in einer Tonfigur, Barbara Kustermann in ihrer anmutig-schönen Kohlezeichnung einer schwangeren Frau.

Ein fliegender Frosch bringt Humor in die Mindelheimer Schau

Sehr humorvolle Ansichten lieferten Susanne Kracht mit ihrem fliegenden Frosch in dem Bild „Ein Ausflug“ sowie Elisabeth Kerler mit ihren „Freundinnen unterwegs“. Auch Christa Schuwerk zeigt erneut wunderbare Arbeiten, Collagen in Aquarell, etwa das Werk „Unterwegs im Regen“: zarte Bewegungen und Szenen, in denen sich kraftvoll leuchtend ein frühlingshaftes Grün und ein freches Zitronengelb gegen den Regen behaupten. Es gab so viele herausragende Arbeiten – nicht nur die Anzahl an Mitgliedern im Kunstverein wächst beständig, auch die Qualität der künstlerischen Leistungen. Dass das Bedürfnis der Kunstschaffenden überwog, die eigenen Gedanken auf das Befriedende zu lenken – Kunst als Seelenbalsam – ist definitiv verständlich. Das Schöne schafft hier etwas Verbindendes.

Barbara Kustermann hat diese schwangere gezeichnet. Foto: Tina Schlegel

Die Sehnsucht nach Kunst und einem kulturellen Miteinander war so groß wie selten zuvor: Über 200 Menschen waren allein an diesem ersten Abend gekommen, um die Ausstellung zu sehen, und kamen so auch in den Genuss eines besonderen Konzertes. Der Kunstverein hatte das Duo AccorVoce (Michaela Gumpp, Sopran und Ralf Peters, Akkordeon) mit dem Violinisten Bernhard Büsch eingeladen. Auch sie griffen das Thema auf und spielten Stücke aus verschiedenen Ländern. Ein beeindruckendes Zusammenspiel aus Leichtigkeit und Virtuosität – ein Reisen in Klängen. Und hier kam noch einmal Roland Ahne ins Spiel: Sopranistin Michaela Gumpp holte ihn für ein Lied auf die Bühne.

Gäste dürfen in Mindelheim ihre Lieblingsbilder wählen

Auch in diesem Jahr dürfen die Gäste wieder drei Bilder benennen, die ihnen besonders gut gefallen. Die Publikumslieblinge werden am letzten Tag der Ausstellung bei der Finissage am 5. März um 16 Uhr bekannt gegeben. Die Ausstellung kann bis zum Sonntag, 5. März, besucht werden. Geöffnet ist sie werktags von 15 bis 19 Uhr sowie samstags ab 11 Uhr.