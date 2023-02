Mittelschule: Mauern und Pflastern statt Vokabeln lernen

Statt zu pauken, erlebten Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Mindelheim kürzlich einen ganz anderen Unterricht. Sie durften mauern, betongießen und pflastern.

Das Bauunternehmen Riebel/Kutter und die Mittelschule Mindelheim pflegen seit Jahren eine ganz besondere Zusammenarbeit: die sogenannte „Baustellenrally“. Das Projekt bringt Schülerinnen und Schüler an sieben verschiedenen Stationen unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten näher und stärkt gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl. So konnten sie vor kurzem beim Mauern, Betongießen oder Pflastern und damit Einblicke in die verschiedenen Ausbildungsberufe der Traditionsfirma bekommen.

Die Baufirma Kutter überrascht mit einem besonderen Geschenk

Die Schülerinnen und Schüler wurden durch Auszubildende aus dem Riebel/Kutter-Team betreut. Angeleitet wurde dieses Berufsorientierungsangebot vom Ausbildungsteam um Steffen Staps und Anika Sturm, die von den Lehrkräften Bernadette Schwegle und Markus Lochbrunner unterstützt wurden.

Zudem verkündete das Bauunternehmen noch eine zusätzliche Überraschung: Um den Pausenhof der Mittelschule attraktiver zu gestalten, wird die Firma Kutter den alten, dysfunktionalen Brunnen zurückbauen und durch ein Schachbrett ersetzen. Auf diesem können die Schülerinnen und Schüler in den Pausen strategisch spielen. (mz)