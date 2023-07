Müssen Felder im Unterallgäu schon bald bewässert werden?

Plus Die Trockenheit sorgt für schlechtere Ernteerträge im Unterallgäu. Wie lässt sich das kostbare Wasser gerecht verteilen? Diese Strategien sieht der Chef des Wasserwirtschaftsamts.

Karl Schindele leitet eine Behörde, die schon im Namen das Wort Wasser führt: Er ist Leiter des Wasserwirtschaftsamtes, das seinen Sitz in Kempten hat. Sieht er angesichts der langen Dürreperioden Handlungsbedarf, um den Bauern stabilere Erträge zu ermöglichen?

Schindele sagt, „wir werden keine Rückhaltebecken bauen, um der Landwirtschaft benötigtes Wasser zu sichern.“ Werden Frühjahr und Sommer immer trockener, müssten die Landwirte die Bewirtschaftung anpassen, sagt der Behördenleiter. Es müssten also solche Kulturen auf die Felder, die mit Trockenheit besser klarkommen als heute.