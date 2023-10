Musik als Geschenk für die Ewigkeit in der Johanneskirche Mindelheim

Zum 125. Geburtstag des evangelischen Gotteshauses in Mindelheim gab es ein besonderes Konzert mit Stücken der talentierten Familie Bach.

Mit ihren 125 Jahren sei die evangelisch-lutherische Johanneskirche in Mindelheim eigentlich noch „ein junger Hüpfer“, so Pfarrerin Kaitia Frey bei der Begrüßung zum Jubiläumskonzert. Immerhin seien die Kompositionen von Johann Sebastian Bach und seiner Familienmitglieder um einige Jahrhunderte älter. Aber auf gar keinen Fall sei die Johanneskirche eine „verstaubte alte Dame“ – im Gegenteil. Mit dem Konzert unter dem bewährten Dirigat von Gabriele Laxgang spielte das Mindelheimer Kammerorchester, ergänzt durch einige Bläser, sangen der Kirchenchor und Solisten Werke von Johann Sebastian Bach, seinem jüngsten Sohn Johann Christian, seinem Enkel Wilhelm Friedrich Ernst und seinem Vetter Johann Nikolaus Bach. Die Kompositionsfamilie schuf Werke für die Ewigkeit. Sie sind ein bleibendes Geschenk Gottes. Ohne den Geist der lutherischen Frömmigkeit wäre Bach nicht Bach geworden. Johann Sebastian Bach drückte es einmal so aus: „Recreation des Gemüths“. Das sei eine Erneuerung und stärke den ganzen Menschen.

Beim Konzert in der Johanneskirche herrschte andächtige Spannung

Ob die „Sinfonie D-Dur op. 18/4“ von Johann Christian Bach oder die „Missa brevis“ – „ Allein Gott in der Höh sei Ehr“ von Johann Nikolaus Bach, die vorgetragenen Werke beeindruckten und berührten. Johann Sebastian Bach schrieb die Kantate Nr. 117 „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“. Ob der vierstimmige Gesang der Chormitglieder oder die Solo-Rezitative von Bass (Markus Hauser), die Arien von Tenor Gerhard Laxgang oder der Altistin Regina Goldberg, die Andacht in der Kirche war mit Händen zu greifen. In der „Missa brevis“ bereicherte Carola Bodanowitz mit klarem Sopran die Aufführung.

Wilhelm Friedrich Ernst Bach, der Enkel von Johann Sebastian, war der letzte kompositorisch schöpferische Vertreter des Bachschen Musikergeschlechtes. Er schrieb das „Vater unser“, das den Abend beschloss. Gabriele Laxgang schrieb in den Erläuterungen: „Einen besonderen Schlusseffekt erzielt Bach durch die erst bei dem abschließenden Lobpreis hinzutretenden Trompeten und Pauken, die die Worte „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“ wirkungsvoll unterstreichen.“ Das Stück endete mit einem zarten, innigen Holzbläsernachspiel.

Lang anhaltender Applaus war verdienter Lohn für die Musiker in Mindelheim

Nach einigem Zwischenapplaus war es zum Ende des Konzertes ein kräftiger, lang anhaltender und mehr als wohl verdienter Beifall für die Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen und Sänger. Vor allem aber auch für die Dirigentin Gabriele Laxgang. Pfarrerin Kaitia Frey überreichte kleine Geschenke und spendete den Segen, bevor die Gäste in den lauen Herbstabend die Kirche verließen.

Lesen Sie dazu auch