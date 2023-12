Musik, die Herzen öffnet

Beim Adventskonzert in der Mindelheimer Sparkasse erlebten die Gäste "Strahlende Klänge", wie man sie sonst nur auf großen Bühnen hört.

Wenn die Schalterhalle der Sparkasse festlich geschmückt zum Konzertsaal wird, ist Weihnachten nicht mehr weit. Nach vierjähriger Pause lud das Geldinstitut wieder zum vorweihnachtlichen Konzert ein. Die Besucher erlebten „Strahlende Klänge“, wie man sie sonst nur auf großen Bühnen hört. Der Münchner Tenor Bernhard Hirtreiter, die Berliner Sopranistin Sophie Magdalena Reuter und der Trompetensolist und Entertainer Kevin Papst, die von Pianist Max Hanft begleitet wurden, begeisterten die Gäste in Mindelheim. Alle vier Künstler können auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken. So gewann Kevin Papst schon mit zwölf Jahren den ersten Preis beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Tenor Bernhard Hirtreiter ist Gründer der Formation „Die jungen Tenöre“ und Sophie Magdalena Reuter begeisterte mit viel Charme und einer perlenden Stimme als Konzert- und Oratoriensängerin schon Klassik-Fans in ganz Deutschland.

Auch das Rentier Rudolph schaute in der Sparkasse Mindelheim vorbei

Die Auswahl der Stücke beim Adventskonzert war so recht nach dem Geschmack des Publikums. Ob Ohrwürmer wie „Feliz Navidad“, „White Crismas“, „Tochter Zion“, O holy Night“ oder das böhmische Wiegenlied Heidschi Bumbeidschi“, die Zuhörer klatschten begeistert Beifall. Nicht fehlen durften Mozarts „Ave Maria“, die berühmte Weise „Panis angelicus“ und das geistliche Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ bei dem Trompeter Kevin Papst zur Hochform auflief. Schließlich ging „Ein Lied um die Welt“ und auch Rudolph, das Rentier mit der roten Nase, schaute vorbei.

„Hast Du dort oben vergessen auf mich“ intonierte Tenor Hirtreiter und erinnerte mit dem „Wolgalied“ an die ungezählten Flüchtlinge und Kriegsopfer in aller Welt. Da kam Gänsehautgefühl auf. Zwischen Gesang und Trompeten-Soli lasen die Künstler nachdenkliche und heitere Geschichten vor. Von den Gastgebern mit Glühwein und Lebkuchen bewirtet, stimmten die Besucher zum Schluss „Oh, du Fröhliche" an, wohl wissend, dass Musik die Kraft hat, Emotionen zu wecken und die Herzen zu öffnen, und das nicht nur zur Weihnachtszeit.