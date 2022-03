Mindelheim

vor 49 Min.

Musik für den Frieden am Mindelheimer "Heimatstrand"

Als erste Band standen „The Brueth Brothers and Sister“ auf der Bühne in Mindelheim (im Bild). Adi Hauke und Rainer von Vielen waren die anderen Musiker, die ohne Gage spielten, um Spenden für die Ukraine zu sammeln.

Plus Drei Bands spielen am „Heimatstrand“ und zeigen mit dem Publikum ihre Solidarität mit der Ukraine.

Von Ulla Gutmann

„Du bist nicht allein, das kann ich Dir nur sagen, auch wenn die Angst Dir widerspricht“, das sang Rainer von Vielen beim Benefizkonzert am Heimatstrand in Mindelheim. Eine schöne Botschaft an die Menschen in der Ukraine, für die Thomas Burtscher Künstler gewonnen hatte, die ohne Gage an diesem sonnigen Samstagnachmittag Musik machten.

