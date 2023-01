Musik zwischen Himmel und Erde in der Mindelheimer Kirche

Plus Italienische Solisten bekommen bei einem festlichen Konzert in St. Stephan viel Beifall.

„Musica sacra“, angesiedelt zwischen Himmel und Erde erfüllte bei einem Benefizkonzert zu Gunsten der neuen Orgel im Seitenchor den weiten Raum der Mindelheimer Stadtpfarrkirche. Für den Ruhestandsgeistlichen Don Orazio Bonassi, der für das musikalische Event zwei namhafte Solisten aus Italien engagiert hatte, ging mit dem sakralen Konzert ein Traum in Erfüllung, der ihm die finanzielle Unterstützung des Orgelprojektes etwas erleichtert.