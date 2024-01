Bei "Jazz Isch" wird wieder große musikalische Vielfalt geboten

Auch 2024 findet in Mindelheim und Sontheim wieder das Musikfestival "Jazz Isch" statt. Worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können.

Vom 14. bis 17. März wird es in Mindelheim und Sontheim wieder jazzig: zum 31. Mal findet das bekannte Festival "Jazz Isch" statt. Auch in diesem Jahr hat Veranstalter Peter Schmid besondere Highlights zu bieten.

Den Auftakt für das Festival macht am Donnerstag, 14. März, ein Posaunenquintett um Markus Kolb, die das Stück "Kraken" von Chris Hazel im Stadttheater Mindelheim aufführen. Peter Schmid beschreibt es als die "heimliche Hymne" des Jazz-Festivals. Danach wird die Gruppe Masaa das Festival eröffnen. Ein besonderer Auftritt, denn die Band hat bereits mehrere Preise gewonnen. Darunter beispielsweise den Deutschen Jazzpreis 2021 in der Kategorie "Album Vokal des Jahres". Die Band um den libanesischen Sänger Rabih Lahoud verzaubert mit einer Kombo aus Doppelhalsgitarre, Schlagzeug, Trompete und Stimme. "Die Intensität des Ensembles ist so greifbar und allumfassend, dass man glaubt, Musik könne die Welt bewegen", sagt Peter Schmid.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Intime Konzerte und ausgelassene Stimmung: Das Jazz-Festival "Jazz Isch"

Weiter geht es am Freitagabend mit einem intimen Konzert und einzigartigen Melodien der beiden Künstler Robert Summerfield und Lars Duppler. Auf ihrem aktuellen Album Joni haben sie Lieder der kanadischen Singer/Songwriterin Joni Mitchell neu interpretiert. Entstanden sind wundervolle Songs: jazzig, ohne Jazz-Idiomen zu verfallen, und poppig, ohne zu vereinfachen. Im Stadttheater Mindelheim werden die beiden vom Saxofonist Christoph Möckel begleitet. "Mein absoluter Tipp, nicht nur für Joni- und Jazz-Fans", sagt Schmid.

Am Samstag bekommen die Gäste in der Dampfsäg in Sontheim dann gleich zwei Bands zu hören. Mit treibenden Rhythmen präsentiert die BrassWG aus Mindelheim einen bunten Mix aus unterschiedlichen Genres: Blasmusik, Jazz, Punk, Indiepop und vieles dazwischen. Acht Musiker und Instrumente von Akkordeon bis Posaune bringen gute Stimmung auf die Tanzfläche - hier kommt jeder auf seine Kosten.

Im Anschluss spielt die Band Hot Pants Road Club eine Mischung aus Funk und Soul. Hier kann zu funkig-jazzigen Bläsersätzen und seelenvollem Sologesang getanzt werden.

Jazz in Mindelheim und Sontheim: Klaviermusik und Frühschoppen

Etwas ruhiger, aber nicht weniger spektakulär wird es am 17. März, dem letzten Abends des Jazz-Festivals, mit der Pianistin YOUNEE in der Dampfsäg Sontheim. War auf ihrem deutschen Debüt noch klassische Musik von Mozart oder Beethoven ihre Inspiration, überzeugt sie auf dem Album "My Piano" mit einem Feuerwek zwischen Furioso und Pianissimo und nimmt den Hörer mit auf eine hochemotionale Reise in eine neue Welt der Klaviermusik. Es sind Younees spontane und frei komponierte Stücke während ihrer Live-Auftritte, die einem den Atem rauben können und immer wieder große Begeisterung bei dem Publikum auslösen. Sie war bereits 2017 zu Gast beim "Jazz Isch". Weil sie so begeisterte, wird sie in diesem Jahr erneut auftreten.

Als Rahmenprogramm gibt es am Sonntag, 17. März, ab 11 Uhr eine Jazz-Frühschoppen mit der Jazzkur-BigBand der städtischen Sing- und Musikschule in Bad Wörishofen.

Tickets für die einzelnen Konzerte kosten 29 Euro (24 Euro ermäßigt), ein Festivalticket kostet 106 Euro. Die Karten gibt es beim MZ Kartenservice in Mindelheim (08261/991375) und Bad Wörishofen (08247/35035) oder in der Dampfsäg Sontheim (08336/226).