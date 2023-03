Musikalische Vielfalt: Mindelheimer Jugendkapellen zeigen ihr Können

Plus Bürgermeister Winter fand lobende Worte für die Nachwuchsmusiker in Mindelheim. Die Jugendkapellen bewiesen bei einem Konzert, dass dieses Lob durchaus gerechtfertigt war.

"Die werden von Jahr zu Jahr immer besser", flüsterte ein Konzertbesucher seiner Nachbarin ins Ohr. Sein Kompliment galt den beiden Mindelheimer Jugendkapellen, die im Stadttheater einmal mehr ihre klingende Visitenkarte abgaben und dafür lang anhaltenden Beifall bekamen.

Von den Leistungen der jungen Instrumentalisten zeigte sich auch Bürgermeister Stephan Winter mächtig angetan. "Es macht mich stolz, so einen tollen musikalischen Nachwuchs in unserer Stadt zu wissen", lobte er die beiden Orchester und nannte die Jugendkapellen nicht die letzte, sondern die nächste Generation der Stadtkapelle, die das Zeug haben, dem kulturellen Leben in Mindelheim ein neues musikalisches Gesicht zu geben.

Ob solchen Lobes liefen die Musikerinnen und Musiker unter dem bewährten Dirigat von Robert Hartmann zur Hochform auf. Schon das zum Entree des Konzerts von der Jugendkapelle 1 intonierte Werk "Break-up" des österreichischen Komponisten Thomas Asanger ließ erkennen, auf welch hohem Niveau die Jungmusiker sich bewegen. Der Titel des Stücks beschreibt nach Noten die immer deutlicher werdende Aufbruchstimmung in der Blasmusikwelt.

Entstanden im Urlaub, gespielt beim Konzert der Jugendkapellen in Mindelheim

Leichtfüßig und voller Lebensfreude kam die Komposition "Punta" daher, zu der sich ihr Schöpfer Markus Götz bei einem Urlaub in der Dominikanischen Republik inspirieren ließ. Ein heiteres Stück mit lateinamerikanischen Einflüssen und eine große Herausforderung für das Schlagzeugregister.

Die Jugendkapelle 1 brachte ein Stück von Lady Gaga und Bradley Cooper zu Gehör. Foto: Franz Issing

Ein sanftes Flötensolo kündigte das musikalische Arrangement des Breakout-Hits "Shallow" von Lady Gaga und Bradley Cooper an. Die reiche Vielfalt der Besetzung mit Instrumenten empfand das Publikum als großen Hörgenuss. Eine Zeitreise in die 1950er- und 60er-Jahre unternahm die Jugendkapelle 1 schließlich mit dem von Thiemo Kraas geschriebenen Stück "Mini-Rock'n'Roller-Skates", es wollte dem Publikum Lebensfreude vermitteln und etwas Mut zur Verrücktheit machen.

Mit der Fanfare der städtischen Musikschule eröffnete die Jugendkapelle 2 den nächsten Teil des Konzerts. Gerne ließen sich die Besucher von den jungen Instrumentalisten mit dem Stück "Golden Peak" von Thierry Deleruyelle tief in die Welt der Vulkane in der Auvergne in Mittelfrankreich entführen. Bei der dynamisch und sehr rhythmisch angelegten Komposition kamen alle Instrumente des Orchesters zum Einsatz.

Die Musik des Titels bezog sich auf den Kurort Mont Dore und beschrieb mal sanft und mal voller Emotion die Betriebsamkeit wie auch die Ruhe in dieser Region. Ein klingendes Meisterstück gelang den jungen Musikern mit der Interpretation des dramatisch orchestrierten Werkes "Arcadia" des Japaners Hayato Hirose, das nach Noten von der Reise eines Jungen ins Paradies erzählte.

Ein preisgekröntes Musikstück präsentierte die Jugendkapelle 2

Mit dem in der Kategorie "bestes instrumentales Arrangement mit Gesang" mit einem Grammy ausgezeichnete und von Christopher Tin für das beliebte Computerspiel "Civilization" geschriebene Musikstück "Baba Yetu" und dem Titel "Here we go" von Andreas Ludwig Schulte ging nach 90 Minuten ein beeindruckendes Konzert zu Ende. Die jungen Musiker kamen nach lang anhaltendem Beifall nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne. Für Peter Müller, den Vorsitzenden der Stadtkapelle, und Dirigent Robert Hartmann eine gute Gelegenheit, sich bei den Jugendkapellen für ihr gekonntes Spiel und bei der städtischen Musikschule für die gute Zusammenarbeit zu bedanken.