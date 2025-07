Musikalischer Nachmittag begeistert die Senioren

Zu einem musikalischen Begegnungs-Nachmittag hatten die Leiterin des Seniorenbüros Maria Brosch und die Musikschule Mindelheim in das Seniorenzentrum St. Georg eingeladen. Um die 100 Gäste und Mitarbeiterinnen erlebten bei Kaffee, Kuchen und Gesang einen schönen Nachmittag. Musikalisch begleitet wurden sie von Musikschulleiterin Helga Knoll-Zettl und Sabine Baumann am Akkordeon. Für die ältere Generation, die mit den alten Volksliedern aufgewachsen ist, war es eine schöne Reise in die Erinnerung. Von der Begeisterung der Senioren angeregt, soll die Veranstaltung wiederholt werden, so Helga Knoll-Zettl.

