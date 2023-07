Mindelheim

vor 16 Min.

Musikalisches Feuerwerk beim Mondlicht-Open-Air in Mindelheim

Die einzigartige Stimmung und Atmosphäre ist neben der guten Musik das besondere an dem Großereignis Mondlicht-Open-Air in Mindelheim.

Plus Trotz Regenwarnung war die Schwabenwiese Mindelheim zum Mondlicht-Open-Air wieder voll. Die Gäste wurden nicht enttäuscht.

Von Sabine Adelwarth Artikel anhören Shape

Die Wetterprognosen waren ungewiss und anfangs bezogen nur die Hartgesottenen einen festen Platz auf dem Burgberg der Schwabenwiese, als das 13. Mondlicht-Open-Air mit dem Streichorchester „Frisch gestrichen“ zu einer sinfonischen Hommage einlud. Doch am Ende war die Schwabenwiese voll. Ganz so, wie man es aus den Vorjahren gewohnt war. Alle freuten sich auf einen besonderen Abend. Zusammengerückt, teilweise in Decken und Schlafsäcken gekuschelt, konnte man einfach die Augen schließen und das Streicherlebnis auf sich wirken lassen.

Die vier Euro Eintritt bezahlte offensichtlich jeder gern und zahlreiche Sponsoren machten die Durchführung dieses Großevents überhaupt möglich, wie es Bürgermeister Stephan Winter betonte und sich bei allen herzlich bedankte. „Es hing am seidenen Faden und umso schöner ist es, dass wir heute einen wunderschönen Abend gemeinsam erleben dürfen mit heißer Musik, die jede Wolke und jeden Tropfen verjagen wird“, so der Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen