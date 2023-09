MZ-Live zur Landtagswahl: Was Wachler und Pohl unterscheidet

Sie kennen sich, sie schätzen sich, aber sie konkurrieren auch um Stimmen bei der Landtagswahl: Das sagten Peter Wachler (CSU) und Bernhard Pohl (FW) im Doppelinterview.

Auf Einladung der Mindelheimer Zeitung trafen sich die beiden Landtagskandidaten Peter Wachler ( CSU) und Bernhard Pohl ( Freie Wähler) zu einer Diskussionsrunde, die live im Internet übertragen wurde. Dabei stellten sich die beiden den Fragen von MZ-Redakteurin Sandra Baumberger und MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll.

Die "Eisbrecherfrage" zu Beginn, warum man Wachler oder Pohl wählen solle, zurrte dabei gleich einmal die Rangordnung fest: hier der Herausforderer der CSU (Peter Wachler, 44, bislang Bürgermeister der Gemeinde Markt Wald), dort der langjährige Landtagsabgeordnete (Bernhard Pohl, 58) von den Freien Wählern. "Ich sage nie, ihr sollt mich wählen", sagt Pohl. Stattdessen gebe er den Menschen Infos an die Hand, dank derer sie sehen könnten, was er bisher gemacht habe und wie er ticke. Wichtig sei ihm, dass die Menschen wüssten, dass er ein verlässlicher Politiker sei. "Wenn ich Pohl einkaufe, dann ist da auch Pohl drin."

Wachler ist der Herausforderer, Pohl der Platzhirsch

Diesen Vorteil kann Wachler dem Platzhirsch nicht nehmen. Das weiß er auch und verweist deshalb bei dieser Frage auf seine Arbeit als Kommunalpolitiker. "Wenn ich morgens mit einem Problem konfrontiert war, muss ich mir bis Mittag eine Lösung überlegen, und am Nachmittag sollte dieses Problem gelöst sein." Diesen Ansporn wolle er auch in die Landespolitik mitnehmen.

Diese Steilvorlage nutzt wiederum Pohl. Immer wieder spielte er während der einstündigen Runde gekonnt, aber nie herablassend die Karte seiner Landtagserfahrung aus: So schnell gehe es im Landtag dann eben doch nicht, die Mühlen mahlten dort etwas langsamer, meint er und machte damit seine Erfahrung deutlich. Gleichwohl könnten sich aber die Freien Wähler auf die Fahnen schreiben, etwa die Straßenausbaubeiträge innerhalb eines halben Jahres aus der Opposition heraus gestoppt zu haben.

Der gegenseitige Respekt der beiden Kandidaten ist jedenfalls spürbar vorhanden. So habe Pohl Wachler bei einer seiner zahlreichen Bürgermeisterrunden als engagierten Bürgermeister kennengelernt. "Ich schätze dich auch, keine Frage. Ob du auf der landespolitischen Bühne bestehen kannst, kann ich nicht beantworten. Das musst du wissen." Wachler bedankte sich für die Blumen und gab das Kompliment zurück: "Du hast dich auch der kommunalen Probleme angenommen, dafür schätze ich dich natürlich auch."

Am Gegenkandidaten gibt es kaum etwas auszusetzen

Auf die Frage "Was stört Sie denn am Gegenkandidaten" mussten beide Kandidaten erst einmal lächeln: "Ich finde es ganz furchtbar, dass du dich auf jedes Foto mitdraufdrängelst, weil du so groß und so mächtig wirkst, und ich möchte natürlich auch nicht untergehen", sagte Wachler an Pohl gewandt. "Für das Drängeln auf die Fotos gibt es ein probates Mittel: Muss halt selber Fotos machen", antwortete Pohl.

Peter Wachler ist Bürgermeister der Gemeinde Markt Wald und kandidiert für die CSU für den Landtag. Foto: Axel Schmidt

Danach wird es politisch: "Welches Unterallgäuer Problem würden Sie im Landtag lösen?" Bernhard Pohl richtet seinen Blick hier auf die Transformation der Wirtschaft und Landwirtschaft. "Wir haben 3,5 Milliarden Euro in eine Hightech-Agenda gesteckt – und natürlich befasst die sich auch mit Mobilität", sagt Pohl mit Blick auf die Zukunft der Automobil- und Zuliefererindustrie. Zudem solle das 100-Millionen-Projekt "Produktionsnetzwerk Augsburg" ein Standbein im Allgäu – Mindelheim oder Kaufbeuren – bekommen. "Das wird ein Thema in den nächsten Wochen sein."

Wachler: "Brauchen eine restriktive Zuwanderung"

Peter Wachler nennt derweil die Asylproblematik. "Ich glaube, dass wir eine ganz restriktive Zuwanderung künftig brauchen, weil es anderweitig nicht mehr funktionieren wird", so Wachler und nennt als Beispiele die Diskussion um die Aufnahme von Geflüchteten in Tussenhausen oder die jüngst vom Landkreis als zukünftige Flüchtlingsunterkunft herangezogene Turnhalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Mindelheim. Die Menschen, die bereits da sind, müssten an die Hand genommen werden – und das nicht nur von Ehrenamtlichen. „Wir brauchen dafür hauptamtliche Leute“, fordert er. Denn: Die Akzeptanz gegenüber Flüchtlingen wachse dann, wenn die Bürger wissen, dass diese adäquat versorgt seien, „und nicht in ihrer Not durch das Dorf lungern und sich irgendwo Hilfe holen, sondern dass sie ganz genau direkt vor Ort bezahlte Ansprechpartner haben, die rund um die Uhr für ihre Anliegen da sind“.

Bernhard Pohl sitzt für die Freien Wähler bereits im Landtag und kandidiert erneut. Foto: Axel Schmidt

Weitere Themenfelder waren der Fachkräftemangel (Pohl: „Die wichtigste Stellschraube hierfür ist die Steuerpolitik.“), der Klimawandel (Wachler: „Es ist ganz klar, dass wir 1000 neue Windräder bis 2030 bauen.“) und die Frage nach der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland (Pohl: „Uneingeschränktes Ja. Die Ukraine verteidigt unsere Freiheit.“).

Pohl: „Auch ich hatte schon fragwürdige Schriften in meiner Mappe"

Schließlich sollten die beiden Kandidaten auch Stellung zu ihren Parteivorsitzenden nehmen. Der eine, Hubert Aiwanger, musste sich kürzlich für ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit rechtfertigen. Der andere, Markus Söder, gilt als ein Politiker, der gerne mal die Meinung ändert. Wie sehen also Pohl und Wachler die beiden?

„Ich kenne Hubert Aiwanger jetzt seit 20 Jahren: Er ist weder Extremist noch Antisemit. Was er mit 17 Jahren war – keine Ahnung. Aber ich hatte auch schon fragwürdige Schriften in meiner Mappe“, sagt Pohl und erzählt von einem anonymen Schreiben, das ihm in der Debatte um den Bau einer Moschee in Kaufbeuren zugegangen sei. „Das war an Widerlichkeit kaum zu überbieten. Ich habe dieses Flugblatt siebenmal kopiert, um meine Fraktionskollegen daran teilhaben zu lassen.“ Der Besitz eines Flugblattes sage noch gar nichts.

Peter Wachler erwarte von einem Menschen, dass er frei von antisemitischem Gedankengut und Rassismus sei. Er selber habe es im Wahlkampf erlebt, dass seine Plakate mit homophoben Schmierereien verunstaltet wurden – Wachler lebt seit Jahren in einer Partnerschaft mit einem Mann. „Das war wieder ein Indiz für mich, dass wir in der Hinsicht gesellschaftlich noch ganz viel Luft nach oben haben.“ Zu Markus Söders manchmal wechselhafter Politik, sagte Wachler: „Ich erwarte von einem Politiker, dass er Entscheidungen auch einmal überdenkt. Ich stehe hinter unserem Ministerpräsidenten, ich mag ihn.“

Beide Kandidaten wollen das Direktmandat erreichen

Bernhard Pohl meint, er komme mit Söder gut aus, man begegne sich – nicht nur der Größe wegen – auf Augenhöhe: „Er schätzt mich, ich schätze ihn. Aber ich bin ein anderer Typ, auf mich kann man sich verlassen: Ich musste bislang wenige meiner Meinungen revidieren.“ Angesprochen auf ein Beispiel, nannte Pohl den Atomausstieg: „Nach Fukushima dachte ich: Wenn es in einem Industrieland einen solchen Unfall gibt, bin ich skeptisch. Damals stand ich hinter dem Atomausstieg.“ Jetzt aber, aufgrund des Ukraine-Kriegs und des Energieembargos müsse man diese Entscheidung ändern.

Am Ende der Diskussion durften Wachler und Pohl noch kurz eine Prognose abgeben, wie es am Wahlabend am 8. Oktober für sie beide aussieht: „Ich muss optimistisch herangehen und wünsche mir ein 40-Prozent-Plus-Ergebnis“, erhofft sich Wachler für die CSU. „Ich hole das Direktmandat mit einer Mehrheit von 38 Prozent“, schiebt er nach. Das Direktmandat reklamiert auch Pohl für sich: „Aber 38 Prozent werde ich nicht vor dir liegen. Das finde ich schon recht gewagt, was du da tippst.“