Nach 60 Jahren Ehe ist das Besondere die Normalität

Eva und Leonhard Warzecha feiern in Mindelheim diamantene Hochzeit. Sie genießen ihre gemeinsame Zeit und den Zusammenhalt in der Familie.

Um einen Diamanten zu finden, erfordert es Geduld, Mühe und Zeit. Er ist ein starkes Symbol für eine Ehe, die nach nun 60 Jahren sehr fest, unzerbrechlich und wunderschön geworden ist. Für Eva und Leonhard Warzecha aus Mindelheim steht fest: "Wir wollen so weitermachen wie bisher." Auf die Frage, was das Besondere an ihrer Ehe sei, sagten sie voller Überzeugung: "Das Besondere ist die Normalität." Als sie vor 40 Jahren nach Mindelheim kamen, pflanzten sie in den Garten ihres neuen Heimes eine kleine Kiefer. Heute ist der Baum ein Symbol für die gemeinsame Stärke ihrer Verbundenheit. Die Kiefer ist zu einem mächtigen, stolzen Baum gewachsen, so wie ihre Familie.

Eva Warzecha wurde 1940 in Wuppertal geboren. Leonhard Warzecha kam 1936 in der Nähe von Chemnitz in Sachsen zur Welt. 1958, bei einer Fronleichnamsprozession, sahen sie sich. "Es hat sofort gefunkt", schmunzelt Eva Warzecha. Um damals eine Wohnung zu bekommen, mussten sie verheiratet sein, und so führte ihr Weg sie nach Oberhausen zum Standesamt. Die Reise ihres Lebens führte sie schließlich nach Duisburg, Düsseldorf bis nach Berlin. Eva hatte Lehramt studiert. Leonhard war im Qualitätsmanagement tätig und wechselte wegen seines Berufes schließlich nach München. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause kam er nach Mindelheim. Nach einem halben Jahr folgte ihm seine Familie nach.

Bei Familie Warzecha standen die Kinder immer im Mittelpunkt

Das Ehepaar hat zwei Töchter und einen Sohn. Eine Tochter lebt in Mindelheim, eine in Berlin und der Sohn mit Familie in Stuttgart. Auf eine Enkelin (insgesamt sind es fünf Enkel) sind sie besonders stolz. Sie studiert in Stuttgart, ist zurzeit in Oxford/England und möchte als Biomathematikerin promovieren. Die Kinder seien immer der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen. Das sind sie auch heute noch, indem sie alle Lebensphasen miterleben und sie mit Rat und Tat begleiten. Ein Gespräch sei oft hilfreich, ob persönlich oder am Telefon.

Auch im Ruhestand waren beide Jubilare noch vielfältig engagiert

Als sie nach Mindelheim kamen, lernte Eva Warzeche den damaligen Mindelheimer Stadtpfarrer Georg Biehler kennen. Sie wurde schließlich Religionslehrerin an der Berufsschule, an Grund- und Mittelschule und an der Förderschule in Mindelheim. Dort habe ihr diese Arbeit ganz besonders gut gefallen. Leonhard berichtet von dem ersten Telefonat mit dem Pfarrer, der schließlich fragte: "Aber katholisch sind Sie schon?" Leonhard Warzecha ist seit 1984 im Stephanuskreis Mindelheim engagiert. Das ist ein überkonfessionelles Gesprächsforum, das für Toleranz und Religionsfreiheit eintritt und sich um die Situation verfolgter Christen in aller Welt kümmert. Eva Warzecha hat, nachdem sie pensioniert wurde, ihre Hände nicht in den Schoß gelegt. Elf Jahre hat sie sich im Weltladen engagiert und neun Jahre war sie, bis zum großen Corona-Lockdown, in der Asylhilfe aktiv.

Den Ehrentag feierten sie im Kreise ihrer Familie. Sich selbst werden sich einen besonderen Tag schenken – bei einem guten Essen in Roggenburg. Mit Geschenken und vielen guten Wünschen der Stadt Mindelheim und vom Landkreis Unterallgäu kam der Dritte Bürgermeister Roland Peter zu Besuch.

