Nach Brandbrief aus Mindelheim: Innenminister lässt sich Zeit

Mindelheim und Bad Wörishofen tragen die Hauptlast im Unterallgäu bei der Zahl der Flüchtlinge. Sie fordern eine fairere Verteilung. Der Minister lässt sich aber Zeit.

Anfang September hatte Mindelheims Zweiter Bürgermeister Roland Ahne nach Abstimmung mit dem Ersten Bürgermeister Stephan Winter und dessen Amtskollegen Stefan Welzel aus Bad Wörishofen an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen offenen Brief verfasst. Darin forderte Ahne einen fairere Lastenverteilung auf die Gemeinden. Von den landkreisweit rund 3080 aufgenommenen Flüchtlingen seien knapp 1400 in Mindelheim und Bad Wörishofen untergebracht worden. Die beiden Städte hätten ihr Soll übererfüllt. Für etliche andere Gemeinden gilt das nicht. Sie haben anteilig zu ihrer Bevölkerungszahl nur wenige oder gar keine Flüchtende aufgenommen. Ahne appellierte deshalb auch an die Kommunen im Landkreis, die sich bisher vornehm bei der Unterbringung von Flüchtenden zurückgehalten haben.

Innenministerium bittet die Städte im Unterallgäu um Geduld

Eine Antwort in der Sache ist bisher im Rathaus Mindelheim noch nicht eingegangen. Wie Bürgermeister Winter auf Anfrage mitteilte, habe das Innenministerium lediglich eine Eingangsbestätigung geschickt. Darin wurde für die endgültige Beantwortung „aufgrund der Komplexität der Materie“ um Geduld gebeten.

Alex Eder, Landrat des Landkreises Unterallgäu, hat an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. a Foto: Johann Stoll

Vor dem Brief nach München hatte bereits Landrat Alex Eder an den Bundeskanzler nach Berlin geschrieben. In dem sechsseitigen Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Freie Wähler auf die dramatische Lage hingewiesen, in der sich die Landkreise inzwischen befinden. Unterkünfte für Flüchtlinge sind kaum noch zu finden. Im Unterallgäu muss deshalb die Turnhalle des Förderzentrums in Mindelheim mit Menschen belegt werden, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind. Die Kinder aus dem Förderzentrum sollen im Gegenzug die Turnhalle Brennerstraße nutzen dürfen.

Auch Bundeskanzler Scholz hat bisher noch keine Zeit gefunden, ein Antwortschreiben an Landrat Eder aufzusetzen und abzuschicken.