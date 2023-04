Nach dem Erdbeben: Was mit den Spenden aus Mindelheim geschieht

Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien Anfang Februar hat in Mindelheim eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Einen der Initiatoren hat das zu Tränen gerührt hat.

Neco Durmus ist der Betreiber des Lokals "La Pizzeria" in der Mindelheimer Altstadt. Er stammt aus Ost-Anatolien und lebt seit 1979 in Mindelheim. Er hat für sein Dorf Ören, das in Trümmern liegt, auch über die Mindelheimer Zeitung eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Durmus ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft in Mindelheim. Der 57-Jährige ist zutiefst dankbar, wie die Mindelheimer Bevölkerung auf das Unglück reagiert hat. Innerhalb weniger Tage hatten ihm Frauen und Männer in seinem Lokal Geld zugesteckt. Am Ende waren es 6500 Euro. Der 57-Jährige hatte im Restaurant eine Spendenbox für die Erdbebenopfer aufgestellt. Das Geld allein ist es aber nicht, was ihn so gerührt hat.

Die Menschen sind zutiefst dankbar für jede Hilfe

"Es kamen auch Kinder ins Lokal", erzählt er voller Dankbarkeit. Da waren einige noch so klein, dass sie die Spendenbox nicht ohne weiteres mit ihren kurzen Ärmchen erreichen konnten. Und so haben sich manche hochtragen lassen, damit sie 50 Cent oder einen Euro in die Box werfen konnten.

Neco Durmus hat für sein Heimatdorf in der Türkei Geld gesammelt. Foto: Johann Stoll

Neco Durmus ist selbst Vater von drei Kindern. Ihn hat das tief beeindruckt, wie viel Herz die Kinder gezeigt haben. Aber auch viele Erwachsene haben großzügig gegeben, von denen er einige noch nie zuvor in seinem Lokal gesehen hatte. Sie sind einfach vorbeigekommen und haben ohne großes Aufhebens Geld gespendet.

Das Dorf bekommt einen neuen Ofen fürs Brotbacken

Die Menschen in ihrem zerstörten Dorf sind tief dankbar für jede Gabe, sagt Durmus. Natürlich weiß er, dass die Schäden auch in einigen Jahren noch nicht alle behoben sein werden. Aber dass die Menschen in einer solchen Notlage zusammenhelfen, das hat ihn beeindruckt.

Was geschieht nun mit dem Geld aus Mindelheim? Die Erdbebenopfer werden einen gemeinsamen Ofen für die ganze Dorfgemeinschaft bauen. Damit können alle zusammen Brot backen, erzählt Durmus. Weil dafür nicht die ganze Spendensumme benötigt wird, sollen auch noch ein paar mobile Toiletten angeschafft werden. Denn die Gefahr ist groß, dass sich jetzt im Frühjahr, wenn die Temperaturen steigen, Seuchen ausbreiten. Eine funktionierende Kanalisation gibt es in dem Erdbebengebiet nicht mehr. Auch sauberes Trinkwasser ist Mangelware. Das Dorf ist eine Trümmerwüste. "99 Prozent sind zerstört", sagt Durmus. Die Spende aus Mindelheim ist nicht nur für ihn ein starkes Zeichen der Hoffnung.