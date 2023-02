Nach Erdbeben-Katastrophe: Große Hilfsbereitschaft in Mindelheim

Neco Durmus lebt seit 44 Jahren in Mindelheim. Ursprünglich stammt er aus einem türkischen Dorf, das durch das Erdbeben zerstört wurde. Seine Bitte um Hilfe ist in Mindelheim von Vielen erhört worden.

Der Betreiber des Mindelheimer Altstadtlokals "La Pizzeria" ist überwältigt von den vielen Menschen, die den Menschen in Ören helfen wollen. Das ist das 2000-Seelen-Dorf, in dem Durmus aufgewachsen ist. Vorigen Freitag hatte die Mindelheimer Zeitung über die Not der Menschen in Ören berichtet und die Hilfsaktion, die Durmus ins Leben gerufen hat. Die Resonanz seither war groß.

Viele, die helfen, kennt der Wirt kaum vom Sehen

"Es kommen immer wieder Leute in mein Lokal", erzählt der Gastronom, die kleinere oder größere Geldbeträge vorbeibringen. Viele von ihnen kennt Neco Durmus gar nicht, allenfalls vom Sehen. Diese große Hilfsbereitschaft berührt ihn sehr. "Ich bin sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung", sagt er. Mehrfach telefoniert er täglich mit Freunden und Familienmitgliedern in der Türkei, die in große Not geraten sind. Viele Häuser sind komplett durch das Erdbeben zerstört worden. Inzwischen wird mit über 50.000 Todesopfern in dem betroffenen Gebiet in der Türkei und in Syrien gerechnet.

Ören, der Heimatort von Durmus, ist ein Trümmerhaufen. Viele Überlebende sind in andere Landesteile geflüchtet. Andere sind geblieben, meist der Tiere wegen. Ören ist ein ländliches Dorf mit vielen Bauernhöfen. Die Landwirte wollen ihre Tiere nicht sich einfach selbst überlassen. Hilfe ist in dem Dorf bisher noch nicht angekommen. Zu schaffen macht den Überlebenden vor allem die bittere Kälte, die derzeit in dem Gebiet herrscht. Die Menschen haben keinen Platz zum Übernachten, sagt Durmus.

4100 Euro sind bereits gespendet worden

Rund 4100 Euro haben Mindelheimerinnen und Mindelheimer inzwischen für Ören gespendet. Das Geld soll so schnell wie möglich, aber vor allem sicher, zu den Betroffenen gehen. Sachspenden sammelt Durmus derzeit nicht, weil völlig unklar sei, ob die Hilfsgüter auch im Krisengebiet ankommen können. Das Hauptproblem ist dabei die Politik in den Krisenländern. Allerdings gibt es auch Schwierigkeiten mit der Logistik. So hatte unsere Redaktion vergangene Woche über die Spendenaktion der Alevitischen Gemeinde berichtet. Bislang konnten noch keine Decken, Klamotten oder Hygieneartikel aus Mindelheim in die Krisenregion gebracht werden, da alle LKW bereits vor Abfahrt mit Hilfsgütern aus anderen Städten voll waren. Am Mittwoch unternimmt die Firma Tricor einen neuen Anlauf mit einem eigenen LKW. Solange sind die Hilfsgüter bei der Firma gelagert.