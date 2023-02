Nach Erdbeben in der Türkei: Angehörige in Mindelheim in großer Sorge

In der Türkei und in Syrien wurden die Menschen im Schlaf von einem schweren Erdbeben überrascht. Im Unterallgäu sind Angehörige in Sorge.

In der Nacht auf Montag ereignete sich im Südosten der Türkei ein schweres Erdbeben. Die Behörden in der Türkei gehen von Hunderten Toten aus, zahlreiche Gebäude sind eingestürzt. Auch im Unterallgäu blicken viele Menschen sorgenvoll in die Türkei und nach Syrien.

Özgü Özer lebt mit ihrer Familie in Mindelheim. Ihre Urgroßeltern haben in den 60er und 70er Jahren in Adana gelebt. Die Millionenstadt ist durch das aktuelle Erdbeben schwer getroffen. Tanten, Onkel, Schwiegereltern, Cousinen und Cousins sowie Freunde leben in der 1,7 Millionen Einwohner zählenden Stadt. Um sie macht sich Özgü Özer große Sorgen.

Nur über Umwege ist der Kontakt zur Familie in der Türkei möglich

Einige hat sie am Montag noch nicht telefonisch oder übers Internet erreichen können. Darunter war auch die Mieterin ihrer Wohnung. Kontakt hat sie zu einem Cousin aufnehmen können. Er war vorige Woche in einem Krankenhaus operiert worden. Jetzt musste der Frisch-Operierte die Klinik verlassen, weil der Platz für all die schwer verletzten Opfer des Bebens gebraucht wird, das eine Stärke von bis zu 7.8 auf der Richter-Skala aufwies.

Unter Trümmern begraben: Auch die nordsyrische Stadt Azmarin ist von dem Erdbeben betroffen. Foto: Ghaith Alsayed/AP, dpa

Entwarnung konnten Tanten und Onkel geben. Sie sind unverletzt geblieben. Auch ihr Haus steht, sagt Özer. Manche, die sie zu erreichen versucht hat, blieben aber stumm. Kaum jemand wagt sich noch in die Häuser, weil Nachbeben befürchtet werden. Kinder sind in Panik und schreien, berichtet Özgü Özer. Fast alle bleiben im Freien in den Parks - trotz Dauerregens, der derzeit dort herrscht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Das Gebiet liegt in einem Erdbebengebiet. Die Mindelheimerin sagt, es habe schon länger Warnungen vor einer solchen Tektion gegeben. Özgü Özer fürchtet vor allem um die ärmeren Menschen, die in nicht so stabilen Häusern wohnen. Sie hat die Wirtschaftskrise bereits schwer getroffen.

Lesen Sie dazu auch

Eine der vom Erdbeben betroffenen Städte ist Ahmet Coskuns Heimatstadt

Auch Ahmet Coskun aus Mindelheim ist direkt betroffen. Am frühen Montagmorgen erfuhr der 48-Jährige, dass auch seine Heimatstadt Osmaniye vom Erdbeben betroffen war. "Das war schon ein Schock. Ich habe glücklicherweise meine Schwester erreicht. Die sagte mir, dass alle aus unserer Familie wohlauf sind."

Rettungskräfte versuchen verschüttete Bewohner in einem eingestürzten Gebäude in Diyarbakir zu erreichen. Foto: AP, dpa

Allerdings seien in der Nachbarschaft Häuser zusammengestürzt. Ein Wohnblock direkt neben dem Haus seiner Schwester stehe nicht mehr. Seine Schwester habe ihm die Szenerie geschildert: "Sie sind nachts vom Beben aufgewacht und sofort aus dem Haus geflohen. Jetzt dürfen sie erst einmal nicht in ihr Haus zurück, weil sich da Risse gebildet haben."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Man müsse nun erst einmal die Lage abschätzen, sagt der Geschäftsführer des V-Marktes in Illertissen. "Es kann gut sein, dass ich meine Mutter und weitere Familienangehörige nach Mindelheim hole, sollten sie nicht mehr in die Häuser zurückkönnen." Als Erdbebengebiet sei Osmaniye nicht bekannt gewesen. "Ich habe in meinen 48 Jahren nie gehört, dass es da unten so etwas gegeben hätte", sagt Coskun. Erst im vergangenen Jahr an Pfingsten sei er wieder in seiner Heimatstadt gewesen.

Auch heuer war ein Besuch geplant. Im März, wenn sich Coskuns Verein Türkiyemspor Mindelheim in der Türkheim im Trainingslager auf die Rückrunde in der Fußball-A-Klasse vorbereitet, hatte er sich vorgenommen, für ein, zwei Tage seine Familie zu besuchen. "Jetzt erst recht", sagt er.

Mindelheims Alevitische Gemeinde will Hilfsgüter in die Erdbeben-Region in die Türkei schicken

Die Temperaturen liegen tagsüber bei etwa 20 Grad. Nachts wird es zwar kühler, aber das Thermometer fällt nicht unter den Gefrierpunkt. Die Alevitische Gemeinde in Mindelheim will eine Hilfsaktion ins Leben rufen. Gebraucht werden vor allem Zelte, Decken und haltbare Nahrungsmittel wie Dosen und Trockennahrung. Wer helfen mag, kann sich per Mail an die Alevitische Gemeinde in Mindelheim wenden: alevidernegimn@gmail.com.

Auch die Türkisch-Islamische Gemeinde in der Mehmet Akif Ersoy Moschee in Türkheim blickt mit großer Sorge in das Erdbebengebeit. Der Vorsitzende Askin Güngör weiß von einigen Familien, die von der Erdbebenkatastrophe betroffen sind und in ständigem Kontakt in ihr Heimatland stehen. Aktuell seien von Türkheim aus aber noch keine konkreten Hilfsaktionen geplant, das werde sich aber wohl in den nächsten Tagen ändern.