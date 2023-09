Nachbar stiehlt in Mindelheim drei abgestellte Pakete

Eine Zeugin hatte einen Mindelheimer beobachtet, wie er Pakete seiner Nachbarin mitnahm. Die Polizei konnte die Waren sicherstellen.

Eine Frau in Mindelheim hat am Mittwoch drei Pakete erwartet, die laut Sendungsverfolgung auch geliefert worden waren. Als die junge Frau die Pakete holen wollte, waren diese jedoch nicht am Ablageort. Eine Anwohnerin hatte jedoch beobachtet, wie ein Nachbar die Pakete an sich genommen hatte. Die verständigte Polizei fand die bereits geöffneten Pakete schließlich in der Wohnung des Nachbarn und stellte sie sicher. (mz)