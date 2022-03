Nachbarn lehnen Obdachlosenheim in Mindelheim ab

Es gibt Kritik am neuen Standort für das Mindelheimer Obdachlosenheim. Die Stadträte fragen sich, ob es richtig ist, Betroffene an den Stadtrand zu drängen.

Kaum war in dieser Zeitung gestanden, dass die Stadt Mindelheim bei ihrer Suche nach einem Standort für ein neues Obdachlosenheim fündig geworden ist, keimte Kritik auf. Anwohner im Nordwesten der Stadt sind offenbar wenig erpicht auf die neue Nachbarschaft. Sie fürchten um den Wert ihrer Immobilien. Andere wiederum finden, Menschen, die es im Leben ohnehin besonders schwer haben, sollten nicht an den Rand der Stadt gedrängt werden.

Anfang Februar hatte Bürgermeister Stephan Winter gegenüber dieser Redaktion gesagt, dass die Stadt sich einen neuen Standort für das Obdachlosenheim suchen musste. Die Fläche an der Daimlerstraße hat die Stadt der Firma Glass verkauft. Südlich des Wertstoffhofes im Norden der Stadt in der Nähe der Wohngebiete soll ein Neubau errichtet werden, sagte Winter vor ein paar Wochen. Darin sollen künftig sieben Frauen und sieben Männer unterkommen können.

In dem neuen Obdachlosenheim sieht Bürgermeister Winter eine deutliche Verbesserung für die Bewohner

Im Bauausschuss hakte nun Stadtrat Thomas Schnabel (CSU) nach. Siedler hätten ihn angesprochen. Der Rathauschef sagte, in dem Gebiet besitze die Stadt ein geeignetes Grundstück. „Uns ist wichtig, dass die Leute nicht abgehängt sind“, so Winter.

Zwar sei es zum nächstgelegenen Supermarkt etwas weiter als bisher. Das werde sich aber in zwei, drei oder vier Jahren ändern. Denn wie kürzlich im Stadtrat vorgestellt, soll das Baugebiet im Mindelheimer Norden bis zur Umfahrungsstraße vergrößert werden. Dort soll dann auch ein Verbrauchermarkt entstehen.

Der neue Standort sei mit dem Landratsamt abgestimmt, sagte Winter weiter. Erste Entwürfe, wie das aussehen wird, würden derzeit erstellt. Laut dem Leiter des Bauamtes, Michael Egger, soll das Gebäude in Modulbauweise mit Ziegeln errichtet werden. Bürgermeister Winter sieht darin eine deutliche Verbesserung für die Bewohner. Der bisherigen Standort in der Daimlerstraße sei in Nachbarschaft eines Betonwerks gelegen. Manfred Schuster (BG) kritisierte allerdings, dass die Fläche für Kleingärtner vorgesehen war. „Das einfach wegzunehmen und nicht zu ersetzen, ist nicht in Ordnung“, sagte Schuster, der an einen entsprechenden Stadtratsbeschluss erinnerte.

Laut Winter besitzt die Stadt Mindelheim kein anderes Grundstück, auf dem sie ein Obdachlosenheim bauen könnte

Bürgermeister Winter ist das durchaus bewusst. Die Nachfrage nach Schrebergärten sei nicht so riesig. Und am sogenannten Gleisdreieck im Osten blieben Flächen für Kleingärten erhalten. Winter sprach von einer Güterabwägung.

Auch in den Haushaltsberatungen im Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss kam das Thema zur Sprache. 600.000 Euro will die Stadt in das neue Obdachlosenheim investieren. Josef Doll (Grüne) nannte den Standort in der Nähe des Notstromaggregats und der Kläranlage sehr belastet. Er sprach sich für einen anderen Standort aus. Den gibt es aber laut Winter nicht. Nur dieses Grundstück besitze die Stadt. Auch Ursula Kiefersauer (BG) kritisierte die Wahl des Standorts. Sie sieht weiteren „Denkbedarf“. Peter Miller (ÖDP) betonte, die Menschen, die ganz unten angekommen sind, brauchen eine menschenwürdige Unterkunft. Ihn ärgerte aber auch, dass er von Menschen „angejammert“ worden sei, die um den Wert ihrer Immobilie fürchten, wenn in der Nachbarschaft ein Obdachlosenheim entsteht.

Der Rathauschef unterstrich, dass die Stadt Menschen unterstützen wolle, die einfach „Pech im Leben“ gehabt hätten. Diese Betroffenen würden auch betreut.