Nachhaltig und im Trend: Gebrauchte Mode

Abgelegte Klamotten sind derzeit ziemlich angesagt. Eine Mindelheimer Vintage-Expertin gibt Tipps, wo man sie findet und wie man sie am besten stylt.

Man soll nachhaltiger leben heißt es immer öfter, auch kleine Schritte helfen – und das gilt auch im Bereich der Mode: Wie gut, dass Klamotten aus zweiter Hand gerade im Trend sind. Secondhand ist nicht nur cool, sondern auch nachhaltig. Deshalb habe ich einen Selbstversuch gemacht.

Zunächst habe ich mich gefragt, wie gut das funktioniert: Gibt es hier in Mindelheim überhaupt Möglichkeiten, Secondhand-Sachen zu kaufen? Die klare Antwort ist: Ja. Neben dem Caritas-Laden „Die Klamotte“ und dem Kleiderladen des Roten Kreuzes ist da noch die Kulturfabrik, die zum Beispiel Kleidertausch-Partys organisiert. Man bringt dafür mindestens drei Kleidungsstücke mit und darf mitnehmen, was man braucht.

Auch immer mehr Männer kommen zu den Kleidertausch-Partys in der Mindelheimer Kulturfabrik

Also suche ich in meinem Kleiderschrank nach Teilen, die ich abgeben kann und finde einen Pullover, ein Top und ein T-Shirt mit Spitzendetails – optimal!

Als ich in der Kulturfabrik ankomme, bin ich gespannt, was mich erwartet. Am Empfang gebe ich meine Kleidungsstücke Tanja Putz. Sie erzählt mir, wie es weitergeht: „Wir haben sechs bis acht Helfer hier, die die abgegebenen Klamotten auf die Kleiderständer verteilen.“ Es gibt Kleidungsstücke aller Art für Frauen und Männer. Zwar kommen laut Putz mehr Frauen als Männer, aber immerhin werden immer mehr Herren gesichtet. Daniel Bock aus Mindelheim zum Beispiel: „Ich bin das erste Mal hier und habe bis jetzt nie Secondhand-Kleidung gehabt“, gibt er zu. Er findet aber, dass es eine gute Sache ist, und sagt: „Ich werde das, glaube ich, jetzt auch öfter machen.“ Auch ich werde fündig: Eine Bluse und ein T-Shirt fallen mir auf und hängen mittlerweile in meinem eigenen Schrank.

Fast alles, was Felicitas Steber trägt, ist aus zweiter Hand. So auch der grüne Ledermantel mit dem dicken Pelzbesatz. Foto: Lara Klos

Lilian und Connor Schuster aus Mattsies waren schon öfter bei der Kleidertausch-Party. „Wir finden es cool, wenn die Kleidung etwas Vintage aussieht“, sagt Connor. „Gleichzeitig ist es auch noch eine gute Sache für die Umwelt – das gibt ein gutes Gewissen“, fügt Lilian hinzu. Und außerdem sei die wiederverwendete Kleidung viel günstiger als neue Mode.

Doch was passiert eigentlich mit den Kleidungsstücken, die nach der Party übrig bleiben? „Diese geben wir an ,Die Klamotte‘ in Mindelheim, wo sie für einen guten Zweck verkauft werden“, erklärt Tanja Putz.

Die Mindelheimer Vintage-Expertin Felicitas Steber wird in den Läden des Roten Kreuzes und der Caritas, aber auch auf Flohmärkten fündig

Damit meine neuen alten Klamotten auch richtig gut aussehen, wende ich mich an Felicitas Steber aus Mindelheim, die so etwas wie ein Secondhand-Profi ist. Sie ist 30 Jahre alt, Studentin in Innsbruck und hat schon vor vielen Jahren ihre Leidenschaft für Secondhand- und Vintage-Kleidung entdeckt.

Wir treffen uns im Kleiderladen des Roten Kreuzes. „Ich gehe nicht nur oft hierher, sondern liebe auch Flohmärkte“, erzählt sie mir. „Man lernt die Geschichte hinter den Kleidungsstücken erst richtig kennen, wenn man mit den Leuten dort ins Gespräch kommt.“ Das macht die Secondhand-Mode für sie auch so besonders.

Mit der Zeit bekommt man einen Blick dafür, welche Kleidungsstücke hochwertig sind, sagt die Mindelheimerin

Ihre Vorliebe hat sich schon früh entwickelt: „Ich war schon als kleines Kind immer mit meiner Mutter auf Flohmärkten“, sagt sie. Die günstigen, aber hochwertig und gut aussehenden Teile gefielen ihr gut und mittlerweile ist Vintage nicht nur Leidenschaft, sondern fast ein Lebensstil für Felicitas Steber.

Gerade für Studentinnen, Studenten und alle jungen Menschen in Ausbildung sei das sehr attraktiv, weil man nicht viel Geld für gute Qualität ausgeben muss, sagt sie. Doch welche Tipps hat sie? Wie geht man das Secondhand-Shopping denn überhaupt an?

Bei der Kleidertausch-Party in der Mindelheimer Kulturfabrik fanden viele alte Lieblingsstücke neue Besitzerinnen und Besitzer. Foto: lara.klos81@gmail.com

„Ich lasse mich von Trends inspirieren: Ich habe also oft schon eine Idee, wenn ich shoppen gehe.“ Eine Vorstellung, wonach man Ausschau halten kann, sei hilfreich, um nicht ahnungslos dazustehen. Andererseits müsse man auf Flohmärkten aber auch einfach mal spontan sein. Oft findet man dann spannende Sachen, nach denen man gar nicht gesucht hat. „Mit der Zeit bekommt man einen Blick dafür, was hochwertig und echt ist, welche Stoffe man vor sich hat und wo man am besten schauen kann“, erklärt Steber.

Die Secondhand-Stücke kann man gut mit neuer Mode kombinieren

Man müsse ja auch nicht ausschließlich Secondhand tragen. „Es funktioniert immer gut, einzelne Vintage-Stücke mit der neuen Mode zu kombinieren“, sagt die 30-Jährige. Durch das Weitertragen der alten Kleidung könne man der Umwelt helfen, betont sie und gibt außerdem zu bedenken: „Es kommt alles wieder in Mode und durch coole Vintage-Kleidung aus der vorherigen Welle kann man sich dann von der Masse abheben.“

Auch das nämlich ist ein wichtiger Aspekt, denn die Individualität spielt in der Mode ja eine große Rolle. „Vintage und Secondhand sind für mich modischer, nachhaltiger und individueller Style.“ Mit einer miefigen alten Kleiderstube habe all das längst nichts mehr zu tun.