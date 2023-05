Naturschutz-Aktion startet: So gestaltet man einen naturnahen Garten

Plus Der Bund Naturschutz in Mindelheim hat seine Aktion "Jeder Quadratmeter zählt" gestartet: Zu Beginn ging es um naturnahe Gartengestaltung.

"Natur tut gut" – das war das Thema im Forum in Mindelheim: Ingrid Völker und Michael Schick waren auf Einladung der Ortsgruppe Mindelheim im Bund Naturschutz als Referenten gekommen und hatten außer vielen Anregungen auch Pflanzen und Samentütchen mitgebracht, passend zum Start der Aktion "Jeder Quadratmeter zählt".

Während Ingrid Völker sich besonders für die naturnahe Gestaltung von Firmengärten engagiert, referierte Michael Schick über Lebensräume für Insekten und Wildkräuter und die Rückkehr alter Gemüsesorten. Besonders "verrückt" ist er dabei nach Tomaten, immerhin 1360 Sorten züchtet er inzwischen, und ein Ende ist nicht in Sicht, wie er humorvoll zugab. Seine Fotos zeigten gelbe, orange, rote bis fast schwarze Tomaten in allen möglichen Größen und Formen, Arten aus der ganzen Welt.