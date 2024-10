„Neu, laut und hart“: Schwabenbeats-Festival startet zum zweiten Mal in Mindelheim

Das Forum Mindelheim verwandelt sich kommendes Wochenende in eine Festival-Bühne. Zum zweiten Mal bringt das Schwabenbeats-Festival DJs und Künstler nach Mindelheim. Das Indoor-Festival ist nun einen Tag länger, bietet ein größeres Line Up und soll mit einer thematisierten Bühne überzeugen. Erwartet werden an beiden Tagen über tausend Besucher.

Mario Osmanovic, Organisator des Festivals und erster Vorsitzender von Schwabenbeats, will mit diesem Event jungen Menschen die Möglichkeit geben, in der Nähe Party zu machen. „Mir ist aufgefallen, dass es hier in der Region wenig Veranstaltungen gibt, bei denen man feiern und größere Künstler live erleben kann. Das möchten wir ändern“, sagt Osmanovic.

Die Organisatoren von Schwabenbeats wollen internationale Künstler und lokale DJs präsentieren

Der 20-Jährige ist selbst DJ und legt am Freitag, 25. Oktober, auch beim Festival auf. Der erste Tag steht musikalisch ganz unter dem Motto: EDM, Club Sounds und Hardstyle. Mit dabei sind außerdem Luca-Dante Spadafora, Aviculario, und MLLR Music. Luca-Dante Spadafora wurde vergangenes Jahr mit dem Remix des Lieds „Mädchen auf dem Pferd“ aus dem ersten Bibi und Tina-Film berühmt. „Seine Lieder laufen im Radio, er ist auf großen Festivals und europaweit bekannt“, so Roman Dirscherl, stellvertretender Vorsitzender von Schwabenbeats e.V. „Wir freuen uns, einen international bekannten Künstler dabei zu haben“, so Dirscherl. Ihr Ziel sei es, sowohl lokale DJs zu unterstützen als auch internationale Künstler anzuwerben.

Am Samstag, 26. Oktober, startet der in dieser Größenordnung erste Techno-Rave in Mindelheim. Auftreten werden Marco Heiligmann mit Momo und AfraidOfBoringBeats als „Kollektiv Scheinwelt“ zudem „Schweißbrenner“ und „Die Grobmotoriker“. „Wir möchten der Rave-Kultur auch hier im Unterallgäu eine Bühne geben“, erklärt Osmanovic. Zudem hat am Samstag der Gewinner des auf Instagram ausgerufenen DJ-Contests 60 bis 90 Minuten Zeit, das Publikum von seinem Können zu überzeugen.

Das Schwabenbeats-Festival könnte künftig weiter wachsen

Das Festival beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr und dauert bis in die frühen Morgenstunden. Am Freitag ist der Eintritt ab 16, am Samstag ab 18 Jahren. Unter 18-Jährige müssen am Freitag einen ausgefüllten und unterschriebenen Muttizettel und eine Kopie ihres Ausweises, des Ausweises eines Erziehungsberechtigten und der volljährigen Aufsichtsperson mitbringen.

Tickets sind bei der Mindelheimer Zeitung (Telefonnummer 08261/9913-75 und 08247/35035) und unter www.schwabenbeats.de erhältlich. Einzeltickets kosten zwischen zehn und 22 Euro. Für die Zukunft planen sie, das Festival auszuweiten – je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt und von den Gästen und Anwohnern angenommen wird. „Meine Wunschgäste wären der DJ HBz und der Künstler Tream oder die Band Scooter“, so Osmanovic. „Es ist aber schwierig, Künstler dieser Größenordnung ins Forum zu bringen. Dann müssten wir die Ticketpreise auf jeden Fall erhöhen“, ergänzt Dirscherl. Beide sind für Unterstützung von allen Seiten offen und freuen sich auch über Sponsoren. „Wir geben unser Bestes, auch wenn es nicht immer einfach ist“, schließt Dirscherl.