Neuauflage im Mindelheimer Kunstsalon

Sophie Fiener zeigt in Mindelheim alte und neue Werke, kombiniert mit Gedichten.

Auch Sophie Fiener gehört zu jenen Künstlerinnen, deren letzte Ausstellung für den Kunstverein Mindelheim der Pandemie zum Opfer gefallen war. Nun gibt es im Oktober eine Neuauflage. Die aus Köln stammende Künstlerin zeigt bereits bekannte Bilder sowie sieben neue Werke, die ihr bisheriges Schaffen thematisch wie auch künstlerisch erweitern. Für drei weitere Bilder ließ sich Sophie Fiener von den Geschicken rund um das weltberühmte kanadische Unternehmen Cirque du Soleil inspirieren. Der Zirkus, der stets die besten Akrobaten der Welt versammelte, stand gleich im ersten Jahr der Pandemie vor dem Bankrott. Fiener malte in ihrer fantasievoll-verspielten Art mit weichen Schwüngen Bilder, die Akrobaten zeigen, aber auch die Metaphern der Zeit: finanzieller Untergang, Überrollt-werden von den Ereignissen, Verbraten-werden von Investoren.

Ihr ging es darum, zu zeigen, was so viele Künstler und Künstlerinnen in dieser Zeit beschäftigt, nämlich wie schwer es ist, nicht unter die Räder zu geraten, aufrecht zu bleiben. Neben diesen thematisch neuen Bildern sind etliche bekannte Werke von der Künstlerin zu sehen, ihre beliebten Tierbilder und Frauenporträts, die ihre ganz eigene, ausdrucksstarke Handschrift tragen: geschwungene Linien, kraftvolle Farben, märchenhafte Szenerien.

Eine andere Welt und Zeit im Mindelheimer Salon

Wenn man Fieners Bilder betrachtet hat man immer ein wenig das Gefühl, in eine andere Welt und auch eine andere Zeit zu blicken. Die Realität der Figuren verschwimmt in der Surrealität der Darstellung und bleibt doch stets liebevoll eingefangen von der Künstlerin, die in dieser Ausstellung überdies nicht alleine ist: Nach der Kooperation für „Art in the Box“ im Juli fühlte der Dichter Bui Fässler sich erneut inspiriert von ihren Bildern und schrieb Texte für die Ausstellung.

Drei Gedichte hängen nun gerahmt im Salon und geben den Inhalten der Bilder Gewicht, darunter auch ein „Zirkus“-Bild. Des Weiteren sind einige kleinformatige Bilder von Fässler zu sehen, pointierte Foto-Text-Collagen. Darüber hinaus zeigt Sophie Fiener dieses Mal auch abstrakte Bilder, in denen sie sich von ihren Figuren löst, unter anderem ein großformatiges Bild, das sich in geometrisch angeordneten Rottönen auf Schwarz kühn in den Mittelpunkt rückt. „Das war eine ganz andere Arbeit und wirklich aufwändig“ erzählt Fiener, „um diese exakte Spannung im Bild hinzubekommen.“ Das Bild kann sowohl als Hochformat wie auch als Querformat gehängt werden und lädt geradezu dazu ein, Blickfang in einem Wohnraum zu werden.

Die Ausstellung kann im Salon, Frundsbergstraße 2 in Mindelheim, immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr bis 26. Oktober besucht werden.