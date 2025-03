Neue Idee in der Kulturfabrik: Leihen statt kaufen

In der Kulturfabrik Mindelheim entsteht gerade ein neues Projekt – zusammen mit dem Mindeltaler Tauschring soll eine „LeihBar“ gegründet werden. Dabei sollen Dinge, die man oft zu Hause herumliegen hat, aber selten oder nie benötigt und die oft auch noch viel kosten, in der Kulturfabrik ausgeliehen werden können – und zwar kostenlos. Lediglich eine Kaution von 30 Euro muss hinterlegt werden.

Dinge zu horten, die man selten oder gar nicht braucht, ist nicht unbedingt nachhaltig, von den Kosten und dem Platzbedarf ganz zu schweigen. Angeboten werden sollen zum Beispiel Werkzeug, kleinere Gartengeräte, Sportgeräte, Spiele und Geschirr, das man etwa für Partys und größere Feste benötigt.

Auch für einen gemütlichen Plausch ist die LeihBar der richtige Ort

Der Begriff LeihBar ist auch im doppelten Sinne zu verstehen. Die LeihBar soll nämlich während des Barbetriebs in der Kulturfabrik geöffnet sein. Das ist immer am Donnerstagabend von 19 bis 22 Uhr. Das bietet auch eine Gelegenheit zum sozialen Austausch in der gemütlichen Bar. Es werden nur gespendete Dinge angeboten. Nur so kann die LeihBar kostenlos gehalten werden. Man kann aber auch Sachen an die LeihBar verleihen und dann wieder abholen, wenn man sie benötigt.

Für den Betrieb der LeihBar werden noch Werkzeuge, Sportgeräte, Partyausstattung und mehr benötigt. Wer etwas abzugeben hat, sollte vorher jedoch unbedingt Kontakt aufnehmen und am besten auch ein Foto schicken an: leihbar@kulturfabrik-mindelheim.de. Am Donnerstag, 13. März, findet ein Infotreff zur neuen LeihBar in der Kulturfabrik Mindelheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. (mz)