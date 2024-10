Neue Klinikseelsorgerin an der Klinik in Mindelheim

Am Mindelheimer Krankenhaus gibt es eine neue Klinikseelsorgerin: Maria Ruf trat dort die Nachfolge der langjährigen Seelsorgerin Irmgard Miller an.

Maria Ruf hatte sich nach ihrem Abschluss als Diplom-Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie und einer Familienpause entschieden, einen neuen beruflichen Weg einzuschlagen. Sie absolvierte ein Fernstudium in Theologie und schloss eine Weiterbildung zur Gemeindereferentin mit Pastoraltheologie und Religionspädagogik ab. In den vergangenen Jahren war sie sowohl im Schuldienst als auch in der Pfarrgemeinde Germaringen tätig.

Für die Klinikseelsorgerin spielt die Konfession von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern keine Rolle

Mit ihrer neuen Position als Klinikseelsorgerin folgt sie ihrem Wunsch, den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Seelsorge am Menschen zu legen. Ihr Auftrag gilt den Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern der Klinik in Mindelheim, unabhängig von der jeweiligen Konfession. Dazu wird sie einen speziellen Kurs in Klinikseelsorge absolvieren.

Nach fast 17-jähriger Tätigkeit in der Klinikseelsorge hat sich Irmgard Miller in den Ruhestand verabschiedet. In einer Pressemitteilung dankt ihr der Klinikverbund Allgäu für ihre langjährige Arbeit. „Mit großem Engagement und viel Einfühlungsvermögen hat sie in all den Jahren Patienten und Mitarbeitende begleitet und unterstützt.“ (mz)