Neue Mindelheimer Pfarrerin will das Gemeindeleben beleben

Plus Kaitia Frey übernimmt die Pfarrstelle an der evangelischen Johanneskirche, die ein Jahr unbesetzt war.

Von Franz Issing

„Sie bekommen eine hoch motivierte und kompetente Seelsorgerin, die in unserer Adventsgemeinde bleibende Akzente gesetzt hat und eine stets fair spielende Teamplayerin war“, lobte Sabine Schrodi aus Aubing Pfarrerin Kaitia Frey. Sie wurdee jetzt bei einem festlichen, von Kirchen- und Posaunenchor musikalisch gestalteten Gottesdienst in ihr neues Amt in Mindelheim eingeführt. Kaitia Frey übernahm am 1. September nach zwölf Monaten Vakanz die erste Pfarrstelle an der evangelischen Johanneskirche.

