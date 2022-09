Mindelheim

Neue Mindelheimer Schule startet mit Beistand von oben

Weihbischof Anton Losinger und Bischof Bertram Meier segneten die Kinder, die gestern als erster Jahrgang in der neuen Grundschule am Maristenkolleg eingeschult wurden.

Plus In Mindelheim hat nach den großen Ferien auch der Unterricht an der neuen Grundschule St. Josef begonnen.

Von Franz Issing

„Jeder Tag ist ein Geschenk“ – mit diesem Lied begrüßten die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse des Gymnasiums die 18 Abc-Schützen (zehn Buben und acht Mädchen), die als erster Jahrgang die neu gegründete Sankt-Josef-Schule des Mindelheimer Maristenkollegs besuchen. Zur Feier des Tages war das Schulgebäude bunt beflaggt.

