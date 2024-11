Neue Praxis für Neurochirurgie in Mindelheim eröffnet

Dr. Abdelhalim Hussein, Facharzt für Neurochirurgie, erweitert das medizinische Angebot in der Region Mindelheim. Mit seiner neuen Praxis am MVZ Mindelheim setzt Dr. Hussein auf modernste Behandlungsverfahren. „Mein Ziel ist es, stets die besten Behandlungsmethoden anzubieten und den Patienten eine umfassende, individuelle Versorgung auf höchstem Niveau zu ermöglichen“, betont Dr. Hussein, der lange Jahre Oberarzt an der Universitätsklinik Göttingen war und seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie nun ins Unterallgäu verlagert.

Die neurochirurgische Praxis bietet ein breites Spektrum an ambulanten und stationären Eingriffen. Dr. Hussein ist insbesondere auf die periphere Nervenchirurgie und moderne Neuromodulation spezialisiert. Patienten profitieren von seiner langjährigen Erfahrung in minimalinvasiven Verfahren, die zu weniger postoperativen Beschwerden und kürzeren Genesungszeiten führen. Die Praxis befindet sich im 4. Obergeschoss der Klinik Mindelheim in der Bad Wörishofer Straße 44. (mz)