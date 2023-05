Mindelheim

Neue Räume, mehr Platz und ein moderneres MVZ in Mindelheim

Plus Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Mindelheim ist ins Krankenhaus umgezogen. Das bietet Vorteile für Patientinnen und Patienten.

Von Sabine Adelwarth

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Mindelheim ist von der Teckstraße in die Klinik gezogen und erfüllt künftig den vierten Stock wieder mit mehr Leben. "Die Patientenbetreuung wurde damit maßgeblich verbessert", freuen sich Klinik-Geschäftsführer Florian Glück, MVZ-Betriebsleiterin Diana Perzewski und MVZ-Geschäftsführerin Julia Kunz.

Zur offiziellen Eröffnung kamen auch Klinikverbund-Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Weirather sowie stellvertretender Landrat und Bürgermeister Stephan Winter: "Damit ist ein weiterer Meilenstein in der medizinischen Versorgung in der Region geschafft." An einem großen zentralen Tresen können sich die Patientinnen und Patienten anmelden und werden dann auf die entsprechenden Räume verteilt. In den modernen Praxisräumen kann eine umfassende Diagnostik erfolgen. Die zentrale Aufteilung im Krankenhaus ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit mehreren Dienstleistern aus dem Gesundheitswesen.

