Mindelheim

Neue Songs von Stepfather Fred entstanden im Outdoor-Tonstudio

Plus Die Mindelheimer Band „Stepfather Fred“ veröffentlicht eine ungewöhnliche Unplugged EP – aufgenommen mit nur einem Mikrofon an einem vereisten Wasserfall.

Von Kathrin Elsner

„Wir wollten einfach was Besonderes machen“, sagt Sebastian Schuster, Sänger der Band „Stepfather Fred“, begeistert. Vier Lieder hat die Band unplugged vor einem zugefrorenen Wasserfall in Ton und Bild festgehalten, nur 200 nummerierte CDs der „Schleierfall Session“ wurden produziert. In den Live-Genuss „Unplugged & Friends“ kommen Fans am Samstag, 15. April, in der Mindelheimer Hörbar.

„Es war noch kälter, als wir es uns vorgestellt haben“, sagt Sänger Sebastian Schuster und lacht. Das erste Mal in der Geschichte der Mindelheimer Band wurden Lieder unplugged vor einem zugefrorenen Wasserfall aufgenommen. „Es klingt wirklich sehr schön, und das Rauschen des Wasserfalls zeigt, dass es live war“, verrät Schuster. Um bei Sonnenaufgang am Schleierfall bei Bad Hindelang zu sein, wanderten die Bandmitglieder mit einem Bollerwagen voller Equipment in der Dunkelheit durch den Schnee.

