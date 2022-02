Neue Techniken: Aktuelle Kunst von Karin Dressler in Mindelheim

Plus Karin Dressler entdeckt neue Techniken und andere Motive für ihre Kunst. Jetzt sind ihre Werke im Mindelheimer Salon zu sehen.

Es sind nach wie vor keine leichten Zeiten für Kunstschaffende, dennoch müssen Ausstellungen geplant werden, bleibt doch die Kunst ein Ventil für viele Menschen. Und das in mehrfacher Hinsicht. Das weiß auch Kunsttherapeutin Karin Dressler aus Mindelheim. Sie ist die Künstlerin, die im Februar im Salon, dem Raum des Kunstvereins Mindelheim, eine Einzelausstellung mit dem Titel „Zufall und Eigensinn“ hat.