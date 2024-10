Neue Vortragsreihe des Klinikverbunds startet

Über wichtige Gesundheitsthemen informiert der Klinikverbund Allgäu mit einer neuen Vortragsreihe. Sie steht unter dem Motto „Allgäuer Gesundheit im Gespräch“ und bietet von Oktober bis kommenden Mai zahlreiche kostenlose Vorträge an allen Klinikstandorten. Die Ärzte teilen ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit den Besucherinnen und Besuchern und beantworten deren Fragen.

Zu den Themen, über die in der Vortragsreihe informiert wird, gehören beispielsweise: „Meine Gelenke schmerzen – Was kann dahinterstecken? Was kann man dagegen tun?“, „Unklare Bauchbeschwerden: Kleinigkeit oder ernstes Problem?“, „Schlaganfall – Erkennen und behandeln“ oder „Was tun gegen Harnsteine? Vorbeugung und Therapie einer Volkskrankheit“. Bei „Hand aufs Herz“ in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz im Oberallgäu können die Besucherinnen und Besucher über, wie man Erwachsene und Kinder wiederbelebt. Und beim Vortrag „Darmgesund ein Leben lang“ wird der Chefarzt zum Chefkoch. Darüber hinaus bietet die Vortragsreihe auch wieder zahlreiche Vorträge rund um das Thema Krebs an. Diese Vorträge werden von der Bayerischen Krebsgesellschaft (BKG) mit erweiterten Informations- und Gesprächsangeboten unterstützt.

Auftakt der Reihe ist am Mittwoch, 23. Oktober, im Casino im sechsten Stock der Klinik in Mindelheim. Um 19 Uhr spricht dort Dr. Abdelhalim Hussein, Facharzt für Neurochirurgie im MVZ Mindelheim über „Wenn der Rückenschmerz mich quält – Operation und Alternativen.“ Das komplette Programm findet man im Internet unter klinikverbund-allgaeu.de. (mz)