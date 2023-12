Neuer Blick auf Magen und Darm: Neues Endoskopiegerät am Klinikum

Mit einem neuen Endoskopiegerät werden die Möglichkeiten der Diagnostik im Mindelheimer Klinikum deutlich verbessert.

Die Gastroenterologie der Klinik Mindelheim, unter der Leitung von Chefarzt Dr. Peter Meyer, hat eine deutliche Aufwertung erfahren. Die Abteilung konnte nicht nur mit Dr. Ruth Ziegler eine neue Oberärztin für Gastroenterologie gewinnen, seit Anfang Dezember verfügt die Klinik Mindelheim auch über eine hochmoderne Endosonographie-Anlage. Ziegler war bereits vor einigen Jahren als Fachärztin an der Klinik Mindelheim und verstärkt nun das internistische Team als leitende Oberärztin.

Die neue Endosonographie-Anlage ergänzt die vorhandene Einheit und stellt eine Kombination aus hochauflösendem Ultraschall und Endoskopiegerät dar. Die Endoskopspitze ist bei dieser Anlage mit einem Ultraschallkopf ausgestattet. Damit können Veränderungen in der Schleimhaut von Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm deutlich besser erkannt werden. Auch kleine Steine im Gallengang oder krankhafte Veränderungen der Bauchspeicheldrüse können dank dieser neuen Anlage sicherer und schonender nachgewiesen werden.

Das neue Gerät ist eine Aufwertung der Mindelheimer Klinik

„Unser neuer „Magenradar“ bereichert und erweitert unsere Möglichkeiten in der gastroenterologischen Diagnostik und das in einer bisher nicht gekannten Bildqualität“, sagt Chefarzt Meyer. Für die Größe der Klinik Mindelheim ist diese Endosonographie-Anlage durchaus eine Besonderheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kombination aus hochauflösendem Ultraschall und Endoskopiegerät sei sonst meist nur an größeren Kliniken und gastroenterologischen Einheiten zu finden. (mz)