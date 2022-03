Neuer Konrektor für die Maria-Ward-Realschule

Dominik Lauter folgt auf Sybille Gerner, die die Mindelheimer Maria-Ward-Realschule nun leitet. Außerdem übernimmt der 39-Jährige ein weiteres Amt.

Die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim hat mit Sibylle Gerner nicht nur eine neue Schulleiterin. Auch die Aufgabe des Konrektors liegt nun in neuen Händen.

Auslöser des Personalkarussells war die Verabschiedung der langjährigen Schulleiterin Rosa Ritter in den Ruhestand. Die bisherige Stellvertreterin Gerner, die über viele Jahre Konrektorin war, rückte als Schulleiterin auf. Unterstützt wird sie bei dieser Aufgabe von Dominik Lauter, der zum stellvertretenden Schulleiter der Maria-Ward-Realschule berufen wurde. Lauter ist Gymnasiallehrer für die Fächer Englisch und Geografie. Nach seinem Referendariat am Allgäu Gymnasium Kempten war er an einer privaten Montessorischule in Berg am Starnberger See und erwarb das Montessori-Diplom.

Der neue Konrektor der Mindelheimer Maria-Ward-Realschule ist zugleich auch Beratungslehrer

Er lebt mit seiner Familie auf dem Lechfeld. Der 39-Jährige begeistert sich in seinem Privatleben unter anderem für Sport und Musik. Er ist ausgebildeter Chorleiter und führt seit 2020 den Chor des Gesangvereins Fröhlichkeit in Obermeitingen.

Durch seine bisherige Arbeit im Schulleitungsteam der Montessorischule Biberkor ist Dominik Lauter sowohl mit Aufgaben der Schulverwaltung als auch mit Schulabschlüssen wie der Mittleren Reife vertraut. Er ist aktives Mitglied des deutschlandweiten Schulverbundes „Blick über den Zaun“, für den er seit 2017 als Trainer der „Pädagogischen Werkstatt“ im Bereich der Lehrerfortbildung tätig ist. Durch die Arbeit in diesem Netzwerk wurden Lauter vielfältige Einblicke in die Arbeit an anderen Schulen gewährt.

Dominik Lauter übernimmt darüber hinaus die Aufgaben des Beratungslehrers an der Maria-Ward-Realschule und ist somit Ansprechpartner für schulische und persönliche Belange der Schülerinnen und Schüler an der Maria-Ward-Realschule. Auch die Schullaufbahnberatung fällt damit in seinen Aufgabenbereich. (mz)