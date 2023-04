Neuer Mindelheimer Arzt Dr. Marc Ruppolt kümmert sich um die Wirbelsäule

In der Neurochirurgischen Praxis des MVZ gibt es einen Wechsel: Dr. Marc Ruppolt kümmert sich künftig um Patienten mit Erkrankungen der Wirbelsäule.

Am Mindelheimer MVZ hat es einen Wechsel gegeben: Dr. Marc Ruppolt übernimmt die Neurochirurgische Praxis, die bislang von den Münchner Ärzten Ralph Kestlmeier und Matthias Schröder als Zweigpraxis geführt worden war.

Einer Pressemitteilung der Klinik zufolge konzentriert sich die ambulante Behandlung im MVZ gänzlich auf die konservative Behandlung. Hier gilt Dr. Ruppolts Motto: "Die beste Operation ist eine vermiedene Operation." Der Mediziner empfiehlt allen Patientinnen und Patienten, denen eine Operation empfohlen wird, immer zwei Fragen zu stellen: "Was passiert, wenn man nicht operiert? Welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es?"

Dr. Ruppolt kümmert sich um Themen rund um die Wirbelsäule

Die ambulanten konservativen Schwerpunkte im MVZ sind:

Untersuchung, Diagnostik und Beratung bei Wirbelsäulenerkrankungen

Interventionelle Schmerztherapie der Wirbelsäule durch röntgengezielte Spritzen (vielen bekannt als "Mikrotherapie" oder "PRT")

Zweitmeinung vor empfohlenen Operationen.

Neben seiner ambulanten konservativen Tätigkeit im MVZ wird Dr. Ruppolt für die Fälle, in denen ein Eingriff unumgänglich ist, als Sektionsleiter einen Schwerpunkt für Wirbelsäulenchirurgie an der Klinik Mindelheim vertreten und folgende Leistungen anbieten:

Mikrochirurgische Behandlung von Bandscheibenvorfällen und Wirbelkanalverengungen (sog. Spinalkanalstenose).

Stabilisierungsoperationen bei Instabilitäten, Wirbelgleiten, schwerem Verschleiß, Verletzungen, Entzündungen und Tumoren.

Revisionschirurgie (Beurteilung und Versorgung in komplexen Situationen nach Voroperationen).

Dr. Ruppolt freut sich auf die Aufgabe: "Es reizt mich sehr, die Wirbelsäulenmedizin vor Ort im ambulanten und stationären Sektor weiter auszubauen. Ich bin dem Klinikverbund Allgäu sehr dankbar, dass keine ökonomische Erwartungshaltung hinsichtlich der Anzahl durchzuführender Operationen an mich herangetragen wurde, sondern einzig und alleine die medizinische Entscheidung im Vordergrund stehen darf. Dies ist der sicherste Schutz der PatientInnen vor fragwürdigen Operationen."

Der Arzt kehrt wieder ins Allgäu zurück

Der 43-jährige Familienvater kehrt nach 23 Jahren in seine Allgäuer Heimat zurück. Nach dem Abitur und Grundwehrdienst in Kempten verbrachte er seine Studienzeit bis 2007 in Heidelberg, mit Aufenthalten in Österreich, Schottland und den USA. Seine Weiterbildung zum Facharzt für Neurochirurgie absolvierte er bis 2013 an den Universitätskliniken Lübeck und Linz. Seit 2014 war er als Oberarzt an renommierten Spezialkliniken für Wirbelsäulenerkrankungen in Hamburg Eilbek und Neustadt/Holstein tätig. 2017 hat er das Master-Zertifikat der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) erworben.

Durch die Kassenzulassung Dr. Ruppolts in der Neurochirurgischen Praxis des MVZ Mindelheim können sich Patientinnen und Patienten einen Termin für die Sprechstunde geben lassen. Diese ist täglich zu erreichen unter der Telefonnummer 08261/9096920. (mz)