Neuer Präsident beim Rotary-Club Mindelheim

Beim Rotary Club Mindelheim hat turnusgemäß der Präsidentenwechsel stattgefunden. Gerhard Zielbauer übernimmt das Amt von Kurt-Jochen Walter, der auf ein ereignisreiches Jahr unter dem Motto „Sichtbarkeit von Rotary“ zurückblickt. In seiner Amtszeit setzte Walter zahlreiche Initiativen um, die große Wirkung zeigten. Unter anderem unterstützte der Club mit über 30.000 Euro verschiedenste soziale Projekte bei Vereinen, die Tafel Mindelheim und auch die Kartei der Not. Jetzt übernimmt Gerhard Zielbauer die Führung des Clubs und hat schon klare Schwerpunkte definiert. Er will die Gemeinschaft durch gezielte Mitgliedergewinnung stärken, weitere soziale „Projekte mit Herz“ anstoßen und außerdem mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Organspende lenken.

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rotary International Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis