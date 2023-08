Das bedeutet ein neues Gerichtsurteil für Bauherrn im Unterallgäu

Plus Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sorgt für Unruhe unter Bauwilligen. Während es in Bad Wörishofen zu Verzögerungen kommt, können die Mindelheimer aufatmen.

Bauland ist knapp und heiß begehrt. Wer einen Bauplatz ergattern kann, ist froh, endlich den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können. Jetzt legte aber das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein wegweisendes Urteil mit weitreichenden Folgen vor.

„Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde dürfen nicht im beschleunigten Verfahren“ nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches überplant werden, hat das Gericht entschieden. Das sei ein Verstoß gegen Unionsrecht. Dieses beschleunigte Verfahren, bei dem auf eine Umweltprüfung verzichtet wird, hat die Stadt Bad Wörishofen für das Baugebiet Kreuzbreiten II in Dorschhausen verwendet.