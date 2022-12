Neues Heim für Obdachlose kann gebaut werden

Plus Lange war um den Standort des neuen Obdachlosenheims in Mindelheim gerungen worden. Nun gibt die Stadtverwaltung für die Pläne grünes Licht.

Dem Neubau des Mindelheimer Obdachlosenheims in der Landsberger Straße 66a steht nichts mehr im Wege. Der Bauantrag für sieben Zimmer ist von der Stadtverwaltung auf dem Büroweg erledigt worden.