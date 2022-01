Neues Leben zieht ins Maria-Ward-Kloster in Mindelheim ein

Plus Die Wohnbau Mindelheim hat einen ersten langfristigen Nutzer für das Kloster in der Altstadt gefunden. Die Stadträte im Bauausschuss begrüßen das. Eines macht ihnen aber Kummer.

Die Wohnungsgenossenschaft Mindelheim hat für das Maria Ward Kloster einen ersten dicken Fisch an Land gezogen. Nachdem das Mindelheimer Unternehmen den mehr als 300 Jahre alten Prachtbau im Vorjahr gekauft hat, steht nun ein erster wichtiger langfristiger Nutzer fest.