Mindelheim

Aufruf zu mehr Menschlichkeit beim Neujahrsempfang in Mindelheim

Plus Der Neujahrsempfang der Stadt Mindelheim setzt mit seinen Aufrufen zu mehr Optimismus und Menschlichkeit einen Kontrapunkt zur gegenwärtigen Stimmungslage.

Von Sandra Baumberger

Während draußen die Traktoren der demonstrierenden Landwirte teils hupend und mit Sirenen am Mindelheimer Forum vorbeifahren, beginnt drinnen der Neujahrsempfang der Stadt Mindelheim. Die rund 300 geladenen Gäste aus Politik, Wirtschaft und Ehrenamt erleben einen Abend mit Witz und Zuversicht, der einen Kontrapunkt zur gegenwärtigen Stimmungslage setzt.

Dabei verhehlen die Redner nicht, dass die Zeiten schwierig sind, "vielleicht sogar außergewöhnlich schwierig", wie Festredner Stephan Mayer sagt. Der Chefreporter des Bayerischen Rundfunks ist in Mindelheim aufgewachsen und hat zu Beginn seiner journalistischen Laufbahn auch für die Mindelheimer Zeitung geschrieben. In seiner Rede ruft er zu mehr Zuversicht auf. Auch ihm werde bisweilen zwar angst und bange, wenn er die Nachrichten sehe und eine Krise die nächste jagt. "Aber die Politiker bemühen sich schon, diese Dinge in den Griff zu kriegen." Natürlich machten sie dabei Fehler und seien manchmal überfordert. Das sei aber auch der Tatsache geschuldet, dass es vielfach keine einfachen Lösungen gebe – und Politiker eben auch nur Menschen mit Fehlern und Schwächen seien. Er plädiert dafür, ihre Entscheidungen mit Augenmaß und Sachverstand zu bewerten. "Kritik spricht sich leicht", sagt Mayer. Dabei werde oft übersehen, dass rund 90 Prozent des politischen Handelns im Hintergrund völlig reibungslos ablaufen.

