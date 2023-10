Neustart: Mindelheim zeichnet wieder mutige Vorbilder aus

Eine Idee erlebt eine Renaissance: Mindelheimer Blaulichtorganisationen, die Stadt, der Landkreis, die MZ und die Bürgerstiftung vergeben wieder die "MuT-Auszeichnung".

Die Idee hatte vor mehr als zehn Jahren der damalige Mindelheimer Polizeichef Gerhard Zielbauer. Ihm war es ein Herzensanliegen, Menschen auszuzeichnen, die als Ersthelfer bei Unfällen ohne zu zögern zupacken und so Menschenleben retten. Aber auch Frauen und Männer, die Zivilcourage zeigen, sollten öffentlich ausgezeichnet werden. Das Kürzel "MuT" steht für Menschen und Taten. Mit dieser Auszeichnung sollen Personen geehrt werden, die in einer ganz besonderen Situation durch ihr Handeln oder mit besonderem Mut oder durch herausragenden Einsatz Mitmenschen in einer Notlage geholfen oder besondere Zivilcourage gezeigt haben.

Die Blaulichtorganisationen von Mindelheim arbeiten eng zusammen

Getragen wird diese Auszeichnung vom Landkreis Unterallgäu, der Stadt Mindelheim, der Polizei Mindelheim, der Bürgerstiftung Mindelheim, der Feuerwehr Mindelheim, den Maltesern, dem Bayerischen Roten Kreuz sowie der Mindelheimer Zeitung. Über die Jahre hinweg wurden meist einmal im Jahr Menschen öffentlich ausgezeichnet, die Vorbildliches geleistet haben. Die Blaulichtorganisationen hatten sich zuvor regelmäßig auf einem Blaulichttreff ausgetauscht.

Diese Stele erhalten Menschen, die anderen in Not beigestanden haben. Foto: Gerhard Zielbauer

Die Nachfolgerin von Gerhard Zielbauer als Polizeichefin von Mindelheim, Erste Polizeihauptkommissarin Dagmar Bethke, hat nun nach überstandener Corona-Krise die Initiative ergriffen und darum geworben, die schöne Tradition der "MuT-Auszeichnung in Mindelheim wieder aufzunehmen. Bei allen Beteiligten traf sie dabei auf offene Ohren.

Am Sonntag, 12. November, findet von 19 bis 21 Uhr im Forum Mindelheim die Auszeichnung statt. Derzeit wird mit Hochdruck an der Organisation gearbeitet. Vorschläge haben die beteiligten Organisationen bereits eingereicht.

Zusätzlich bietet die Polizei an dem Abend Hinweise zur Prävention. Dabei geht es um Einbruchschutz, um die Aktion „Wachsamer Nachbar“ und Zivilcourage „Wie helfe ich, ohne mich selbst zu gefährden“. Der Eintritt ist frei.