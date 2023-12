Nikolaus und Ruprecht sammeln über 1500 Euro

Patrick Eckers und Patrick Gödrich, die beiden Fußballer des TSV Mindelheim, sind in der Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder als Nikolaus und Ruprecht zu Familien, Bekannten und Vereinen aufgetreten. Dabei haben die beiden wieder Spenden gesammelt für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. An fünf Abenden besuchten die beiden unter anderem die Weihnachtsfeier der TSV-Fußballer, der TSV-Turner sowie einige befreundete Familien. Auch Firmen, wie etwa Therapiepunkt Purz in Mindelheim, spendeten für den Nikolaus-Besuch. So kamen am Ende 1550 Euro zusammen, die über die Kartei der Not an Bedürftige aus der Region gehen.