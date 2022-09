Mindelheim

20:00 Uhr

Nostalgie und Film zum Anziehen auf einem Mindelheimer Dachboden

Plus Tobias Hartmann führt sein gleichnamiges Fotogeschäft in dritter Generation. In fast 100 Jahren ist auf seinem Dachboden einiges zusammengekommen – auch kurioses.

Von Dominik Bunk

Fotografenmeister Tobias Hartmann klappt die Treppe von der Decke herunter, die vom Hinterzimmer seines Fotogeschäfts in den Dachboden führt. Fast seit 100 Jahren, über drei Fotografen-Generationen hinweg, ist das Gebäude in der Mindelheimer Bahnhofstraße jetzt im Besitz seiner Familie. In dieser Zeit haben sich dort oben einige Dinge angesammelt, die heute wie aus der Zeit gefallen wirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen