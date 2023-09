Notunterkunft steht, Umbau läuft: So sieht es im Hochhaus am Mayenbadweg aus

Eigentlich ist es eine Not-Notunterkunft. Nachdem sich der Landkreis vor Kurzem für drei Jahre in das Hochhaus am Mayenbadweg eingemietet hat, steht nun weiterer Übergangs-Wohnraum für 36 Menschen zur Verfügung. Bislang wird das Gebäude jedoch noch nicht bewohnt. "Solange wir in Bad Wörishofen noch Kapazitäten haben, können wir uns die Infrastruktur hier sparen", sagt die Verwalterin der Asylunterkünfte im Unterallgäu, Julia Satzger. Dies sei jedoch ohnehin nur als Überganslösung gedacht. Aktuell laufen Umbauarbeiten im restlichen Teil des Gebäudes. Sobald diese abgeschlossen sind, bietet das Hochhaus Wohnungen für 100 Menschen. Ein Abschluss der Bauarbeiten innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate sei "sehr realistisch", so Satzger.

12 Bilder So sieht es in der Notunterkunft für Geflüchtete am Mayenbadweg aus Foto: Benedikt Dahlmann