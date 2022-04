Obdachlosenheim: Die Stadt Mindelheim reagiert auf die Kritik

Plus Als Standort für ein neues Obdachlosenheim war erst der Mindelheimer Norden vorgesehen. Nach Kritik aus der Bevölkerung fand die Verwaltung nun eine andere Lösung.

Ein Protest zeigt Wirkung: Nachdem sich Anwohnerinnen und Anwohner kritisch über die Pläne der Stadt geäußert hatten, im Mindelheimer Norden ein neues Obdachlosenheim für 14 Frauen und Männer zu bauen und auch Stadträte sich der Kritik annahmen, hat die Stadt nun eine andere Lösung gesucht. Diese trägt der Stadtrat einstimmig mit. Weil für den neuen Standort aber Grund gekauft werden muss und womöglich Altlasten im Boden schlummern, wird diese Lösung definitiv teurer werden.