Öffentliche Toilette wiederholt verwüstet

In den vergangenen Monaten kam es vermehrt zu Vandalismus in der öffentlichen Toilette am Westernacher Tor in Mindelheim. Unbekannte Täter verdreckten laut Polizei die Toiletten, zündeten Böller in den Kabinen, rissen einen Seifenspender ab und zündelten. Zwischenzeitlich ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Ab 19 Uhr ist die Toilette versperrt. Die Täter verschaffen sich in den Abendstunden jedoch teilweise gewaltsam Zutritt. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 76850 zu melden. (mz)

