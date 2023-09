Mindelheim

Öffentliches Telefon am Bahnhof beschädigt

In Mindelheim wurde ein öffentliches Telefon beschädigt.

Unbekannte Täter richten in Mindelheim beträchtlichen Schaden an einem öffentlichen Telefon an.

Am Bahnhof in Mindelheim wurde ein öffentliches Telefon stark beschädigt. Gemeldet wurde der Schaden am Donnerstagabend, zu den weiteren Umständen ist nichts Näheres bekannt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim (Telefon: 08261/76850) zu melden. (mz)

