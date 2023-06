Öha und Hoppala: Ein kurioses Heimatbuch zum Staunen

Ist das nun ein Reiseführer? Ein Heimatbuch? Ein Lesebuch? Ein Bilderbuch? Sicher ist: "Öha und Hoppala" zeigt die Region zwischen Iller und Lech völlig anders.

Dieses Buch ist kurios. Von der ersten bis zur letzten Seite zeigen die Autoren und Fotografen die Region zwischen Iller und Lech einmal ganz anders. Auf über 200 Seiten finden sich sonderbare, geheimnisvolle und eigentümliche Themen. Ausgewählte Tipps für Ausflüge können kombiniert werden, und schon ist der kleine Urlaub vor der Haustüre perfekt.

Öha steht fürs Staunen. Hoppala, sagt der Schwabe, wenn er über etwas gestolpert ist. Konzept und Idee des soeben im Verlag Hans Högel KG Mindelheim erschienenen reich bebilderten Buches stammen von Maximilian Czsyz, leitender Redakteur der Schwabmünchner Allgemeinen.

Auch Geschichten über Mindelheim und Bad Wörishofen kommen vor

Auch das Unterallgäu ist in dem Buch mit kuriosen Geschichten vertreten. Darunter ist jene vom Durahansl, dessen Geburtsstunde spätnachts schlug. Oder die Geschichten rund um die Prominenz, die um die Jahrhundertwende 1900 den Wasserdoktor Sebastian Kneipp besuchten. Darunter war auch ein Maharadscha aus Ostindien, der zur Kur mit großem Gefolge angereist war. Aus der geplanten Wunderheilung wurde zwar nichts. Der indische Prinz fand in Wörishofen aber Gefallen am Winter und lernte das Schlittschuhlaufen.

Das Gold der Nazis und die Ruine Falkenstein

Wenn wir schon bei Adel sind: Auch Märchenkönig Ludwig II. ist in dem Buch vertreten. Darin wird von dramatischen Stunden auf Schloss Neuschwanstein berichtet, als ein Wachtmeister dem Wittelsbacher riet, ins Ausland zu fliehen. In weiteren Geschichten geht es um sehenswerte Burgen, Sagen, besondere Bergerlebnisse oder auch die schönsten Badeseen in der Region.

Die Burgruine Falkenstein bei Pfronten gilt bei manchen Schatzsuchern als Ort, wo die Nazis ihren Goldschatz versteckt haben. Foto: Ralf Lienert

Wer es besonders geheimnisvoll liebt, dem sei die Geschichte über die Burgruine Falkenstein ans Herz gelegt. Schatzsucher sind von Erzählungen angelockt worden, 1945 habe es einen Goldtransport von München nach Kempten gegeben. Die Burgruine gilt seither bei manchen als Hort des verschollenen Nazigolds.

Maximilian Cysz: "Öha und Hoppala", Verlag Hans Högel KG Mindelheim, 224 Seiten, 16,90 Euro. Erhältlich in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie im Buchhandel.